Pierwsza miłość, odcinek 4088: Chory na HIV Radek odsunie się od Julity. Nie będzie tą samą osobą - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4088 - środa, 5.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Dramat Radka zaczął się, gdy w klinice pojawiła się dziewczyna z jego przeszłości Ich rozmowa była krótka, ale wystarczyła, by całkowicie wywrócić jego świat do góry nogami. Była partnerka przyjechała specjalnie z Gdańska, by powiedzieć mu coś, co długo ukrywała – że jest nosicielką wirusa HIV i istnieje ryzyko, że on również został zakażony…

Chory na HIV Radek nie poradzi sobie z diagnozą

Dla Radka to był cios, z którym nie potrafił sobie poradzić. Mężczyzna zamknął się w sobie, przestał rozmawiać z bliskimi i jeszcze bardziej odsunie się od Julity, choć jeszcze niedawno planowali wspólną przyszłość. Wewnętrzny lęk i poczucie winy sprawią, że zacznie unikać kontaktu nawet z osobami, które najbardziej go kochają.

Radek odsunie się od Julity – choroba zniszczy ich bliskość

W 4088 odcinku „Pierwszej miłości” Radek nie będzie potrafił poukładać sobie życia na nowo. Choć minie trochę czasu od momentu, gdy dowiedział się o chorobie, jego emocje wciąż będą targane przez strach, złość i poczucie bezsilności. Julita, nie rozumiejąc jego zachowania, spróbuje się zbliżyć i da mu kolejną szansę. Jednak Radek będzie ją coraz bardziej odpychał.

Dziewczyna, mimo ogromnej cierpliwości i miłości, zacznie tracić nadzieję. Zrozumie, że nie może dłużej walczyć za dwoje. Jej wiara we wspólną przyszłość zacznie gasnąć, a każde spotkanie z Radkiem będzie przynosiło tylko więcej bólu. Choroba zmieni Radka, a w 4088 odcinku „Pierwszej miłości” zobaczymy, jak z pogodnego, otwartego chłopaka staje się cieniem samego siebie. Wyrzuty sumienia i lęk przed zakażeniem innych sprawią, że zacznie odcinać się od ludzi i uciekać w samotność.