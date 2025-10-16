Pierwsza miłość, odcinek 4085: Zmarła Ania wróci do życia Białego! Nie wejdzie w nowy związek z Angeliką 

Małgorzata Pala
2025-10-16 14:06

Wielki powrót zmarłej Ani (Anna Pentz) w 4085 odcinku „Pierwszej miłości”! Tylko jak to możliwe, że była ukochana Białego (Igor Paszczyk), która odeszła w dramatycznych okolicznościach, teraz nagle znów pojawi się w jego życiu?! Wszystko będzie miało miejsce w 4085 odcinku „Pierwszej miłości”. To wtedy Kamil znów spotka ukochaną, co wywoła w nim skrajne emocje. Przez spotkanie Ani uzna, że nie może wejść w nowy związek…

"Pierwsza miłość" odcinek 4085 - czwartek, 31.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

W ostatnich tygodniach Biały całkowicie poświęcił się chorej na białaczkę Angelice (Patrycja Franczak). Razem z Filipem (Dominik Smaruj) zrobił wszystko, by znaleźć dawcę szpiku i uratować jej życie. Nagłośnili sprawę medialne, byli bardzo blisko pacjentki. Kamil zaangażował się w jej walkę z chorobą, często stawiając jej dobro ponad własne emocje. Angelika stała się dla niego kimś wyjątkowym, dziewczyną, która potrzebowała wsparcia, ciepła i nadziei. Choć z początku ich relacja była czysto przyjacielska, z czasem zaczęło się między nimi rodzić głębsze uczucie. Właściwie od początku Angelika robiła wrażenie na Kamilu, ale nie znał o niej całej prawdy. Ukrywała prawdziwe imię i chorobę. 

Powrót zmarłej Ani w 4085 odcinku ‚Pierwszej miłości” 

W 4085 odcinku „Pierwszej miłości” Biały przeżyje coś, co całkowicie zmieni jego podejście do Angeliki. Kamilowi przyśni się Ania, jego dawna miłość, która tragicznie zginęła. W jego śnie dziewczyna pojawi się tak realnie, jakby wciąż żyła. To spotkanie będzie dla Białego emocjonalnym wstrząsem. Zacznie mieć wrażenie, że Ania daje mu znak z zaświatów, by nie wiązał się z nikim innym. Odbierze nocne wymysły swojego umysłu za powrót do przeszłości. Uzna, że Ania chce mu przekazać wiadomość 

Kamil zrezygnuje z Angeliki przez Anię 

Po przebudzeniu Kamil nie będzie potrafił przestać o niej myśleć. Zrozumie, że jego serce wciąż należy do Ani i że nie jest jeszcze gotowy na nową relację. Uzna, że zmarła Ania nie chciałaby, by był z Angeliką. Choć Angelika stanie się mu bardzo bliska, w 4085 odcinku „Pierwszej miłości” Biały uzna, że nie powinien wchodzić w związek, dopóki nie upora się z przeszłością.

