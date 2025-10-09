Pierwsza miłość, odcinek 4080: Udawany konflikt Bereniki i Artura. Tak zakryją romans - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4080 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Artur i Berenika postanawiają upozorować spory w biurze Weksler Development. Udawany konflikt ma uśpić czujność współpracowników i sprawiać wrażenie normalnej niechęci. Jednak w chwilach, gdy nikt nie patrzy, nie pohamują narastającej namiętności. Ich wzajemne przyciąganie jest tak silne, że nawet pozorny spór stanie się pretekstem do spotkań i rozmów, które w rzeczywistości wywołują emocje znacznie głębsze niż zwykłe nieporozumienie. Oboje uznają, że kiedy zaczną mocno pozorować pseudo konflikt, wszyscy w firmie faktycznie uznają, że ta dwójka nie może się znieść. To ma dać im alibi, bo w rzeczywistości emocje aż huczą i to bynajmniej nie nienawiści.

Berenika i Artur znów razem?

Historia Artura i Bereniki wraca na pierwszy plan po tym, jak byli małżonkowie ponownie zetknęli się w biurze. Ich wcześniejsze małżeństwo pozostawiło zarówno wybuchowe wspomnienia, jak i nierozwiązane konflikty, które teraz wchodzą w nowy wymiar. Berenika latami nie odzywała się do byłego męża, ale kiedy już powróciła do jego życia z przytupem, zaczęło się dziać.

Choć udają przed innymi, że nie mają do siebie żadnych uczuć, prawda jest zupełnie inna, wspólne chwile, gesty i spojrzenia zdradzają, że między nimi wciąż iskrzy. Doszło nawet do pocałunku i schadzek. Artur z nową kochanką myślą chyba, że jak spędzą czas ze sobą i swoimi drugimi połówkami, to przykryją kurtyną milczenia to, co naprawdę się między nimi dzieje. To nie do końca tak działa.

Udawany konflikt się nie sprawdzi? Ktoś w końcu pozna prawdę

Niebawem Artur i Berenika będą balansować na granicy kłamstwa i prawdy. Fałszywe konflikty mają przykryć romans, lecz „ściany firmy mają uszy”, a w biurze w każdej chwili może pojawić się ktoś, kto dostrzeże, że pozorna niechęć to tylko maskarada. Napięcie między nimi będzie rosnąć, a widzowie z każdą minutą będą obserwować, jak trudne staje się utrzymanie tej intrygi.

W 4080 odcinku „Pierwszej miłości” udawany spór między Arturem i Bereniką osiągnie punkt kulminacyjny. Kto jako pierwszy odkryje szokującą prawdę? Przecież to udawanie nie może się udawać w nieskończoność…