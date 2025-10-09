Pierwsza miłość, odcinek 4080: Udawany konflikt Bereniki i Artura. Tak zakryją romans - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-10-09 12:20

W 4080 odcinku „Pierwszej miłości” Artur (Łukasz Płoszajski) i Berenika (Maria Konarowska) pójdą na całość. Będą usilnie udawać, że szczerze się nie cierpią. Spreparują dziwne konflikty, byle wszystko wyglądało tak, że nic do siebie nie czują. Ba, wręcz mają się serdecznie dość. W ten sposób uznają, że nikt nie dowie się o romansie i wielkim ogniu między nimi. Czy aby na pewno są tacy cwani? W 4080 odcinku „Pierwszej miłości” chyba lekko przesadzą.

"Pierwsza miłość" odcinek 4080 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Artur i Berenika postanawiają upozorować spory w biurze Weksler Development. Udawany konflikt ma uśpić czujność współpracowników i sprawiać wrażenie normalnej niechęci. Jednak w chwilach, gdy nikt nie patrzy, nie pohamują narastającej namiętności. Ich wzajemne przyciąganie jest tak silne, że nawet pozorny spór stanie się pretekstem do spotkań i rozmów, które w rzeczywistości wywołują emocje znacznie głębsze niż zwykłe nieporozumienie. Oboje uznają, że kiedy zaczną mocno pozorować pseudo konflikt, wszyscy w firmie faktycznie uznają, że ta dwójka nie może się znieść. To ma dać im alibi, bo w rzeczywistości emocje aż huczą i to bynajmniej nie nienawiści. 

Berenika i Artur znów razem?

Historia Artura i Bereniki wraca na pierwszy plan po tym, jak byli małżonkowie ponownie zetknęli się w biurze. Ich wcześniejsze małżeństwo pozostawiło zarówno wybuchowe wspomnienia, jak i nierozwiązane konflikty, które teraz wchodzą w nowy wymiar. Berenika latami nie odzywała się do byłego męża, ale kiedy już powróciła do jego życia z przytupem, zaczęło się dziać.

Choć udają przed innymi, że nie mają do siebie żadnych uczuć, prawda jest zupełnie inna, wspólne chwile, gesty i spojrzenia zdradzają, że między nimi wciąż iskrzy. Doszło nawet do pocałunku i schadzek. Artur z nową kochanką myślą chyba, że jak spędzą czas ze sobą i swoimi drugimi połówkami, to przykryją kurtyną milczenia to, co naprawdę się między nimi dzieje. To nie do końca tak działa. 

Udawany konflikt się nie sprawdzi? Ktoś w końcu pozna prawdę

Niebawem Artur i Berenika będą balansować na granicy kłamstwa i prawdy. Fałszywe konflikty mają przykryć romans, lecz „ściany firmy mają uszy”, a w biurze w każdej chwili może pojawić się ktoś, kto dostrzeże, że pozorna niechęć to tylko maskarada. Napięcie między nimi będzie rosnąć, a widzowie z każdą minutą będą obserwować, jak trudne staje się utrzymanie tej intrygi.

W 4080 odcinku „Pierwszej miłości” udawany spór między Arturem i Bereniką osiągnie punkt kulminacyjny. Kto jako pierwszy odkryje szokującą prawdę? Przecież to udawanie nie może się udawać w nieskończoność…

