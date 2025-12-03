Pierwsza miłość, odcinek 4119: Wstrząsający pogrzeb Teresy. Matka Kingi sfinguje śmierć, by Mateusz uciekł z więzienia! Psychol pojawi się na cmentarzu - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4119 - piątek, 19.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Ślub Teresy i Mateusza Stika ostatnio w "Pierwszej miłości" wstrząsnął widzami, bo wszyscy wiedzą, że Stik opracował chytry plan, by dzięki zakochanej w nim matce Kingi wyjść z więzienia! Psychopata został skazany na 25 lat odsiadki, ale z pomocą żony odzyska wolność. I to w jakim stylu!

Kiedy rodzina Teresy dowie się, że została żoną Mateusza, odtrąci Żukowską, Stik zacznie realizację kolejnego etapu podstępnej ucieczki z więzienia. A pomoże mu w tym Teresa, zmanipulowana przez mordercę, zapatrzona w niego jak w obrazek. Co prawda matka Kingi nie będzie pewna, czy postępuje słusznie i ostatni raz spróbuje pogodzić się z bliskimi - byłym mężem Markiem i córkami, ale ostatecznie ulegnie "ukochanemu".

Odtrącona Teresa zrealizuje plan Mateusza w "Pierwszej miłości"! Umrze na zawał serca

Już w 4115 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga oznajmi jednak Teresie, że nie chce jej znać, więc żona psychopaty nie będzie miała wyboru. Podejmie najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Podpuszczona przez Mateusza i "przyjaciółkę" Izabelę (Olga Bończyk), trafi do kliniki "We-Med" z zawałem serca. Wkrótce do Marka, Kingi i Danusi dotrze tragiczna wiadomość - Teresa nie żyje, zmarła na zawał.

Zrozpaczona, zszokowana Kinga zacznie wyrzucać sobie, że nie potraktowała ostatnich słów Teresy poważnie. W rozsypce będzie też Marek, który nie poradzi sobie z tak nagłym odejściem Teresy. Zacznie dociekać, jak do tego doszło, będzie próbował wykryć nieścisłości w przebiegu leczenia byłej żony i odkryć prawdę o jej śmierci.

Akt zgonu Teresy w 4117 odcinku "Pierwszej miłości" z dziwną pomyłką! Tak sfinguje śmierć

Pogrążona w żałobie Kinga w 4117 odcinku "Pierwszej miłości" odbierze akt zgonu matki. W dokumencie zauważy dziwną pomyłkę, która wcale nie będzie przypadkiem... Nikt się nie domyśli, że Teresa żyje, że sfingowała swoją śmierć.

Mateusz na pogrzebie Teresy w 4119 odcinku "Pierwszej miłości" wywoła wstrząs wśród rodziny "zmarłej"

Pogrzeb Teresy odbędzie się w 4119 odcinku "Pierwszej miłości". Oprócz bliskich "zmarłej" wezmą w niej udział także przyjaciółki Kingi, która będzie żałowała, że przez swój upór i zacietrzewienie nie zdążyła pogodzić się z matką. Ból zamieni się we wściekłość, gdy na cmentarzu pojawi się Mateusz. Psychopatyczny morderca dostanie przepustkę z więzienia, żeby pożegnać nieżyjącą żonę... Ale za kratki Stik już nie wróci, bo wykorzysta pogrzeb Teresy do ucieczki!