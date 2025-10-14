Pierwsza miłość, odcinek 4076: Marysia odkryje sekret Janka i Kacpra. Połączy kropki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4076 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4076 odcinku „Pierwszej miłości” Marysia zacznie dostrzegać pierwsze niepokojące sygnały, że Janek ukrywa przed nią coś ważnego. Podejrzenia wzbudzi dziwne zachowanie Kacpra, który unika kontaktu z Jankiem i nie chce poruszać tematu, o którym zwierzył mu się w trakcie terapii. Wtedy Marysia postanowi połączyć fakty i dojść do prawdy na własną rękę.

Marysia zacznie odkrywać prawdę

Punktem zwrotnym okaże się zdjęcie Lilki, które Kinga pokaże Marysi. Kobieta natychmiast przypomni sobie, że w ostatnich tygodniach w fitness klubie widziała ciężarną kobietę o podobnym wyglądzie. Te wspomnienia zaczną układać się w logiczną całość, Marysia zacznie domyślać się, że Janek może mieć dziecko z Lilką. Jej dedukcja doprowadzi do pierwszych rozmów z Tomkiem i Maćkiem, którzy również zaczęli podejrzewać, że Janek prowadzi podwójne życie.

W 4076 odcinku Marysia będzie coraz bardziej zdeterminowana, by poznać prawdę. Jej spostrzegawczość i pamięć szczegółów z wcześniejszych tygodni pozwolą jej powoli łączyć fakty: dziwne zachowania Janka, tajemnicze spotkania z Lilką i reakcje Kacpra. To właśnie te drobne szczegóły sprawią, że wkrótce Marysia zacznie odkrywać kulisy życia Janka, które do tej pory pozostawały ukryte.

Janek skończony

Po tym, jak Marysia połączy kropki, akcja w kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” będzie przyspieszać. Kinga wkrótce dowie się o córce Lilki, a napięcie między bohaterami osiągnie szczyt. W 4076 odcinku Marysia stanie się kluczową postacią w odkrywaniu sekretów Janka i Kacpra, a jej spostrzegawczość doprowadzi do dramatycznych konfrontacji, które wywrócą życie wszystkich bohaterów do góry nogami.