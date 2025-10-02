Pierwsza miłość, odcinek 4075: Maciek odkryje romans Janka! Syn Kingi powie o wszystkim bratu - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4075 - piątek, 17.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Od pewnego czasu dom Żukowskich pozostaje w napięciu. Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) wciąż zmaga się z dramatem związanym ze stratą dziecka, ale coraz bardziej stara się żyć "normalnie". Równocześnie Janek (Maciej Mikołajczyk) prowadzi podwójne życie, a zdrady i tajemnice tylko pogłębiają chaos w rodzinie. Żona nadal nie wie, że Lilka (Sylwia Sokołowska) urodziła dziennikarzowi córkę.

Zmiana u syna Kingi

Maćka wszystkie te wydarzenia dotkną szczególnie mocno. Chociaż oczywiście nie ma pojęcia o tym, co tak naprawdę wyprawia Janek, jego przeczucia dadzą mu znać, że coś jest naprawdę nie tak. Zacznie izolować się w świecie gier komputerowych i reagować agresją, co zmartwi najbliższych.

Tomek wesprze brata w 4075 odcinku "Pierwszej miłości"

Widząc narastające problemy brata, Tomek postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Z pomocą podstępu wyciągnie Maćka na wspólny wypad, a z dala od napiętej atmosfery w domu chłopak wreszcie poczuje się bezpiecznie, by podzielić się swoimi obawami. To właśnie podczas tej rozmowy Maćkowi uda się wyrazić swoje podejrzenia dotyczące Janka i jego romansów. Dzięki wsparciu brata chłopak będzie mógł zmierzyć się z prawdą. Pytanie tylko, czy ta naprawdę wyjdzie na jaw? Przecież Tomek z Kingą także nie wiedzą, że Janek jest ojcem dziecka Lilki.

Tak naprawdę może i nie zdradza żony dosłownie, w sensie fizycznym, ale przecież emocjonalnie i etycznie już tak! W 4075 odcinku „Pierwszej miłości” Maćka czeka więc kluczowy moment, młody syn Kingi przestanie uciekać w gry i agresję, a jego szczera rozmowa z Tomkiem może wstrząsnąć całą rodziną Żukowskich. Tym bardziej, że Janek długo ukrywa prawdę.