Pierwsza miłość, odcinek 4073: Była dziewczyna Radka przekaże szokujące wieści. Zmieni jego cały świat - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-10-08 15:24

W 4073 odcinku „Pierwszej miłości” w klinice We-Med pojawi się niespodziewany gość, czyli była dziewczyna Radka (Karol Biskup). Kobieta przyjedzie aż z Gdańska, aby przekazać mu informację, która wstrząśnie jego światem. Radek będzie wyraźnie zaskoczony, a atmosfera stanie się napięta już od pierwszych chwil spotkania. Co usłyszy Radek w 4073 odcinku „Pierwszej miłości” , że tak go sparaliżuje? Zobacz ZDJĘCIA.

"Pierwsza miłość" odcinek 4073 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Dotychczasowe życie Radka było pełne emocjonalnych zawirowań, jego relacja z Julitą (Dagmara Bryzek) przechodziła od flirtu i intryg po coraz bardziej poważne emocjonalne decyzje. Teraz jednak niespodziewane wieści od byłej dziewczyny mogą wprowadzić chaos nie tylko w jego uczuciach, ale także w codziennym życiu oraz w całym funkcjonowaniu kliniki We-Med, gdzie zawsze sporo się dzieje. 

Powrót byłej dziewczyny Radka w 4073 odcinku "Pierwszej miłości" 

Widzowie zobaczą, jak Radek stara się przetrawić informacje przekazane przez dawną sympatię. Póki co nie wiadomo, co takiego zaszło w przeszłości młodego lekarza, żeby nowe informacje od byłej partnerki aż tak nim wstrząsnęły. Już pierwsze reakcje pokażą, że wieść może zmienić jego priorytety i decyzje na najbliższe dni, a może nawet lata? Julita, która dotychczas była mocnym wsparciem w jego życiu, również nie pozostanie obojętna na to, co się wydarzy. Możliwe, że konsekwencje tego spotkania będą dla niej równie poważne, jak dla Radka, a ich relacja zostanie wystawiona na próbę.

Radek ojcem? Co przekaże mu była dziewczyna?

Chociaż póki co treść wiadomości, które zaskoczą Radka pozostają tajemnicą, można spekulować, że może chodzi o dziecko... Czy to możliwe, by chłopak miał synka lub córkę, o których dotąd nie wiedział? 4073 odcinek „Pierwszej miłości” przyniesie emocjonalny zwrot akcji, który wpłynie na decyzje bohaterów w kolejnych odcinkach. Radek będzie musiał podjąć spore szybkie decyzje. Możliwe, że wizyta byłej dziewczyny w klinice We-Med będzie początkiem nowego wątku z Radkiem w roli głównej.

Pierwsza miłość. Janek bliski śmierci! Tak Kinga dowie się o dziecku męża i Lilki?