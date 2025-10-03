Pierwsza miłość, odcinek 4072: Wenerski uratuje umierającą Angelikę! Nagle nastąpi przełom 

"Pierwsza miłość" odcinek 4072 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Jak informowaliśmy, po dramatycznym pożegnaniu z bliskimi Angelika wyjedzie do domu ze swoimi rodzicami, chcąc spędzić ostatnie chwile w spokoju i z dala od szpitalnej atmosfery. Nie będzie jednak wiedziała, że Wenerski i jego zespół już rozpoczną przygotowania do przeszczepu. Dzięki temu nagłemu przełomowi to, co miało być pożegnaniem, zmieni się w szansę na ratunek.

Wenerski uratuje życie Angelice?

Przeszczep szpiku, na który przygotuje się zespół Wenerskiego, stanie się punktem kulminacyjnym, a Filip (Dominik Smaruj) i Biały (Igor Paszczyk) ponownie odegrają istotną rolę, ponieważ to dzięki ich wcześniejszej akcji w mediach udało się znaleźć odpowiedniego dawcę. Teraz Wenerski wykorzysta tę szansę w odpowiednim momencie, wprowadzając klinikę w stan alarmowy i mobilizując personel.

Angelika nie umrze? W 4072 odcinku „Pierwszej miłości” nastąpi przełom!

Angelika, choć jeszcze nieświadoma nadchodzącego przełomu, będzie przeżywać dramatyczne chwile osłabienia po chemii. Jej rodzice będą zrozpaczeni, a Filip i Biały ponownie pokażą, jak wiele są w stanie zrobić dla ukochanej pacjentki. Napięcie osiągnie szczyt, gdy każdy krok Wenerskiego będzie decydował o tym, czy dziewczyna przeżyje.

Choć pojawią się dramat i pożegnania, nadzieja wróci w najmniej spodziewanym momencie. Nadchodzący przeszczep szpiku może całkowicie odmienić życie Angeliki, a jej bliscy i przyjaciele będą świadkami prawdziwego przełomu w walce o zdrowie dziewczyny.