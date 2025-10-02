Pierwsza miłość, odcinek 4071: Ostatnie pożegnanie Angeliki. Chce umrzeć spokojna w domu - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4071 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 18 w Polsacie
Angelika od początku była jedną z najbardziej tajemniczych postaci w serialu. Pojawiła się jako Milena, ukrywała swoją prawdziwą tożsamość i długo nie mówiła Białemu o chorobie. Z czasem jej relacja z Filipem i Białym przerodziła się w prawdziwą więź, obaj młodzi mężczyźni robili wszystko, by pomóc jej w walce z białaczką. Widzowie mogli obserwować ich starania od wzruszających apeli w mediach aż po wielką akcję poszukiwania dawcy szpiku. Niestety, mimo znalezienia odpowiedniego dawcy, Angelika była zbyt wyczerpana po chemii, by przyjąć przeszczep.
Angelika się podda. Postanowi umrzeć w domu
W odcinku 4071 „Pierwszej miłości” dziewczyna zrozumie, że jej walka dobiega końca. Choć Eliza (Anna-Maria Sieklucka) i Bolesław (Dawid Zawadzki) będą rozpaczliwie szukać sposobu na ratunek, Angelika zdecyduje, że chce pożegnać się z życiem na własnych warunkach. To właśnie wtedy poprosi rodziców o ostatnią przysługę, czyli przeniesienie do domu.
Sceny pożegnania Angeliki będą niezwykle emocjonalne. Dziewczyna z całą szczerością podziękuje Filipowi i Białemu za wszystko, co dla niej zrobili, a także wyzna, że to dzięki nim doświadczyła prawdziwej przyjaźni i bliskości.
Angelika umrze?
Czy to oznacza definitywny koniec wątku Angeliki? Mimo dramatycznych zapowiedzi, nie wszystko jest jeszcze przesądzone. W kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” może nastąpić przełom, który zaskoczy wszystkich. Rodzice Angeliki będą zrozpaczeni widząc, jak córka gaśnie w oczach, a Bolesław obieca się zmienić, z kolei Eliza zacznie coraz bardziej zbliżać się do Wenerskiego (Przemysław Sadowski). To dopiero początek nowych komplikacji i zaskoczeń w tym dramatycznym wątku. Nie wszystko będzie oczywiste.