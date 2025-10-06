Pierwsza miłość, odcinek 4070: Teresa rzuci Marka dla Mateusza. Ubzdura sobie, że Stik się z nią zwiąże - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4071 - piątek, 10.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Związek Teresy i Marka przejdzie kolejną próbę. Choć para dawno się rozwiodła, po latach zdołała do siebie wrócić, próbując odbudować dawną więź. Nie wzięli ponownego ślubu, ale przez pewien czas wydawało się, że naprawdę mogą jeszcze być szczęśliwi. Niestety, w życiu matki Kingi pojawił się ktoś, kto wywrócił wszystko do góry nogami. Mateusz Stik potrafi manipulować ludźmi. Szczególnie jeśli wyczuje ich słabe strony.

Teresa zostawi Marka dla Mateusza. Spróbuje przygotować rozstanie

W 4070 odcinku „Pierwszej miłości” Teresa zacznie rozpamiętywać słowa i „deklaracje” Mateusza, w których dawał jej do zrozumienia, że coś między nimi jest. Kobieta zacznie wierzyć, że Mateusz odwzajemnia jej uczucia, i postanowi działać. Zacznie powoli przygotowywać grunt pod rozstanie z Markiem, przekonana, że to Stik jest jej prawdziwym przeznaczeniem.

Nieświadoma tego, że Mateusz tylko nią manipuluje, Teresa coraz mocniej wikła się w jego grę. Psychol Stik doskonale wie, jak wpływać na ludzi. Z pozoru troskliwy, empatyczny i opiekuńczy, w rzeczywistości pociąga za sznurki i wykorzystuje słabości innych. Teresa będzie kolejną ofiarą jego toksycznego uroku. Kobieta kompletnie nie zrozumie, że Mateusz nie planuje żadnego związku. On po prostu potrzebuje kogoś z „zewnątrz”, kto nieświadomie pomoże mu realizować jego własne, niebezpieczne plany.

Teresa rzuci Marka dla Mateusza, ale to przyniesie nieoczekiwany zwrot akcji

Jednak zamiast oczekiwanego zbliżenia z Mateuszem, Teresa osiągnie coś zupełnie odwrotnego. Jej zachowanie wobec Marka przyniesie nieoczekiwany efekt. W tym samym czasie Stik, zirytowany jej emocjonalnym zaangażowaniem, może w każdej chwili „pokazać pazury”.

Czy Teresa w końcu przejrzy na oczy i zobaczy, że Stik tylko ją wykorzystuje? A może po raz kolejny da się wciągnąć w jego chorą grę? Jedno jest pewne - 4070 odcinek „Pierwszej miłości” przyniesie prawdziwą burzę w życiu matki Kingi. Kobieta, która już raz zapłaciła wysoką cenę za naiwność, znów stanie na krawędzi. Mateusz jeszcze nie skończył. Jego chore manipulacje dopiero się rozkręcą,