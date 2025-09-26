Pierwsza miłość, odcinek 4068: Dramatyczny wypadek Fryderyka. Emilka w szpitalu zrozumie, że to Bartek załatwił Graffa? - ZDJĘCIA

2025-09-26 12:00

W 4068 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do prawdziwego dramatu. Fryderyk (Andrzej Kłak) zostanie brutalnie pobity i trafi do szpitala w ciężkim stanie. Nim policja zdąży ustalić, kto stoi za napaścią na króla dżemu, mieszkańcy Wadlewa będą mieli już własną teorię. Podejrzenia szybko padną na Bartka (Rafał Kwietniewski), który od dawna nie ukrywa swojej zazdrości o Emilkę (Anna Ilczuk). Kobieta będzie przerażona, zacznie się zastanawiać, czy to właśnie jej mąż kazał „załatwić” Graffa!

"Pierwsza miłość" odcinek 4068 - środa, 8.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Przypomnijmy, że Bartek nadal odbywa karę więzienia. Pobyt za kratami źle wpływa na lekarza, m.in. dlatego, że nie może kontrolować tego, co dzieje się w życiu Emilki, być przy niej, a w dodatku wie, że Fryderyk coraz śmielej okazuje jej zainteresowanie. Graff od dawna nie kryje zauroczenia córką Śmiałka (Paweł Okoński), wspiera ją, kiedy tylko może, a jego obecność staje się coraz bardziej zauważalna. To rodzi ogromne napięcie i zazdrość Bartka, który czuje się bezradny. Nie pomaga także mącicielka Melisa (Aleksandra Szwed), która tylko podsyca i tak już napiętą sytuację. 

Fryderyk brutalnie pobity!

W 4068 odcinku "Pierwszej miłości" Fryderyk padnie ofiarą brutalnej napaści. Nieznani sprawcy dotkliwie pobiją króla dżemu, a ranny mężczyzna wyląduje w szpitalu. Wieść o ataku błyskawicznie obiegnie Wadlewo i natychmiast pojawią się pierwsze plotki. Mieszkańcy wsi będą przekonani, że stoi za tym Bartek – zazdrosny mąż Emilki, który z więzienia miałby zlecić pobicie swojego rywala.

Emilka zacznie podejrzewać Bartka o pobicie Fryderyka

Największy dramat rozegra się jednak w głowie Emilki. Kobieta, która do tej pory odpierała plotki o romansie z Fryderykiem, teraz będzie miała poważne wątpliwości. Czy Bartek faktycznie posunął się tak daleko, by skrzywdzić Graffa? Czy z zazdrości mógł zorganizować brutalny atak na człowieka, który zbyt mocno zbliżył się do jego żony? 4068 odcinek "Pierwszej miłości" przyniesie dramatyczne chwile i pytania, na które na razie nie będzie odpowiedzi. Czy Fryderyk odzyska siły? I czy Bartek naprawdę jest winny tragedii, jaka spotkała jego rywala? Kolejne zawirowania w Wadlewie odbiją się na związku Emilki i Bartka. To nie wróży dobrze.

