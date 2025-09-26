Pierwsza miłość, odcinek 4068: Dramatyczny wypadek Fryderyka. Emilka w szpitalu zrozumie, że to Bartek załatwił Graffa? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4068 - środa, 8.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Przypomnijmy, że Bartek nadal odbywa karę więzienia. Pobyt za kratami źle wpływa na lekarza, m.in. dlatego, że nie może kontrolować tego, co dzieje się w życiu Emilki, być przy niej, a w dodatku wie, że Fryderyk coraz śmielej okazuje jej zainteresowanie. Graff od dawna nie kryje zauroczenia córką Śmiałka (Paweł Okoński), wspiera ją, kiedy tylko może, a jego obecność staje się coraz bardziej zauważalna. To rodzi ogromne napięcie i zazdrość Bartka, który czuje się bezradny. Nie pomaga także mącicielka Melisa (Aleksandra Szwed), która tylko podsyca i tak już napiętą sytuację.

Fryderyk brutalnie pobity!

W 4068 odcinku "Pierwszej miłości" Fryderyk padnie ofiarą brutalnej napaści. Nieznani sprawcy dotkliwie pobiją króla dżemu, a ranny mężczyzna wyląduje w szpitalu. Wieść o ataku błyskawicznie obiegnie Wadlewo i natychmiast pojawią się pierwsze plotki. Mieszkańcy wsi będą przekonani, że stoi za tym Bartek – zazdrosny mąż Emilki, który z więzienia miałby zlecić pobicie swojego rywala.

Emilka zacznie podejrzewać Bartka o pobicie Fryderyka

Największy dramat rozegra się jednak w głowie Emilki. Kobieta, która do tej pory odpierała plotki o romansie z Fryderykiem, teraz będzie miała poważne wątpliwości. Czy Bartek faktycznie posunął się tak daleko, by skrzywdzić Graffa? Czy z zazdrości mógł zorganizować brutalny atak na człowieka, który zbyt mocno zbliżył się do jego żony? 4068 odcinek "Pierwszej miłości" przyniesie dramatyczne chwile i pytania, na które na razie nie będzie odpowiedzi. Czy Fryderyk odzyska siły? I czy Bartek naprawdę jest winny tragedii, jaka spotkała jego rywala? Kolejne zawirowania w Wadlewie odbiją się na związku Emilki i Bartka. To nie wróży dobrze.