Pierwsza miłość, odcinek 4067: Kłamca Janek wreszcie się doigra. Wyląduje w szpitalu, a Kinga znów od niego nie odejdzie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4067 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Podwójne życie Janka coraz bardziej komplikuje sytuację jego rodziny. Mąż Kingi po zdradzie z Lilką obiecał, że zerwie z nią wszelkie kontakty. Żukowska wie o romansie i kłamstwach, ale wciąż nie domyśla się, że owocem zdrady jest córeczka Pola. To właśnie tajemnica o dziecku stanie się dla Janka coraz większym ciężarem, który będzie musiał ukrywać przed żoną.

Janek zaopiekuje się Polą, a Kinga wciąż nie wie, że to jego dziecko!

Dramatyczne wydarzenia wstrząsną Jankiem już w 4066 odcinku "Pierwszej miłości". Dziennikarz nie odbierze od Kingi, ale dotrze do niego, że nie może już dłużej ciągnąć tego kłamstwa. Zdecyduje się wrócić do domu z Polą, narażając się na ogromne ryzyko. Kinga będzie przekonana, że to zwykła pomoc, a nie dowód, że jej mąż jest ojcem dziewczynki. Przecież Żukowska nadal nie wie, że rywalka urodziła dziecko jej męża!

Janek wyląduje w szpitalu w 4067 odcinku "Pierwszej miłości"

Kulminacja nastąpi jednak dzień później. W 4067 odcinku Janka czeka dramatyczny zwrot. Nagle poczuje się źle i konieczna będzie pomoc lekarzy. Karetka zabierze go do szpitala, a Kinga, mimo że wciąż cierpi po zdradzie i stracie córeczki, nie odwróci się od męża. Jej reakcja pokaże, że nadal będzie stała u jego boku, nawet jeśli jego kłamstwa niszczą ją od środka.

Tymczasem Lilka, która sama w tym czasie będzie miała problemy zdrowotne, nieświadoma tego, co dzieje się z Jankiem, spróbuje się do niego dodzwonić. Kiedy nie uzyska żadnej odpowiedzi, wpadnie w panikę. Przekonana, że mężczyzna ją ignoruje, podejmie desperacką decyzję, wypisze się z oddziału wbrew zaleceniom lekarzy i wróci do domu.

Choć Kinga wierzy, że najgorsze już za nimi, nad ich rodziną znów zaczynają zbierać się czarne chmury. Janek, zamiast rozwiązywać problemy, coraz bardziej pogrąża się w kłamstwach. 4067 odcinek „Pierwszej miłości” pokaże, że nawet dramatyczne wydarzenia, jak pobyt Janka w szpitalu, nie zatrzymają lawiny problemów, jakie sam na siebie sprowadził.