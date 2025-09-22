Pierwsza miłość, odcinek 4065: Randka Elizy z Wenerskim skończy się katastrofą! Będą zdecydowanie za blisko - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4065 - poniedziałek, 3.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4065 odcinku "Pierwszej miłości" Eliza umówi się z Wenerskim. Lekarz z We-Med przeżyje trudne chwile w związku z operacją, ale to jeszcze nie koniec. Jego życie miłosne od dawna jest owiane wielkimi zwrotami akcji, a kochliwy lekarz próbował szczęścia z wieloma kobietami, w tym z Marysią (Aneta Zając). Problemy zdrowotne chirurga dobiły go jako człowieka, ale przede wszystkim ambitnego lekarza...

Eliza za to mierzy się z walką o zdrowie i pomoc własnemu dziecku. Chociaż jest specyficzną, wymagającą i chłodną matką, przecież ostatecznie nie chce śmierci własnej córki! Losy Angeliki nadal nie są do końca przesądzone, specjaliści walczą o jej zdrowie każdego dnia. Oczywiście dziewczyna ma wsparcie m.in. ze strony Białego (Igor Paszczyk) i Filipa (Dominik Smaruj). To oczywiste, że obaj nie myślą jedynie o przyjaźni z pacjentką kliniki....

Miłosne uderzenie czy chłodna kalkulacja?

Już w 4065 odcinku "Pierwszej miłości" Eliza spotka się z Jakubem prywatnie, przy drinku i w bardziej intymnych warunkach. Okaże się, że ma z lekarzem sporo tematów, a rozmowa popłynie jak nigdy. Jakub wreszcie zobaczy, że Eliza to ktoś, kto mysli podobnie jak on. Jest twarda, zdecydowana i nieustępliwa. Czy to wskazuje na nowy wybuch emocji?

Mąż Elizy nakryje żonę na schadzce

Eliza z Jakubem nie przekroczą granic, bo mąż Elizy nakryje ich na schadzce. Co prawda, raczej nie zastanie żony w dwuznacznej sytuacji, ale sam fakt da mu do myślenia. Relacje Elizy z Bolesławem są delikatnie mówiąc skomplikowane, ale mimo wszystko wciąż pozostają w związku małżeńskim. Czy w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" widzów czeka prawdziwa roszada emocjonalna? Ten wątek dopiero się rozwinie.