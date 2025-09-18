Pierwsza miłość, odcinek 4065: Janek przejmie opiekę nad córką, a Kinga odkryje kolejne kłamstwo męża! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4065 - poniedziałek, 3.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Kryzys w małżeństwie Kingi i Janka nie znajdzie szybkiego rozwiązania. W 4065 odcinku „Pierwszej miłości” Kinga zacznie odchodzić od zmysłów, gdy nie będzie wiedziała, gdzie przebywa jej mąż. Janek powie jej, że został pilnie wezwany do pracy, ale kobieta szybko zorientuje się, że to nieprawda. Zrozumie, że padła ofiarą kolejnego kłamstwa.

Janek znów okłamie Kingę. Miał z tym skończyć!

To będzie dla niej ogromny cios. Po poronieniu i najtragiczniejszym doświadczeniu w swoim życiu Kinga oczekiwała od męża pełnego wsparcia i szczerości. Janek obiecywał, że zerwie wszelkie kontakty z Lilką i nie będzie się zajmował Polą. Wybrał rodzinę, obiecał lojalność i uczciwość. Niestety, gdy Lilka trafi do szpitala, cała sytuacja zmieni się diametralnie.

Janek, nie mogąc zostawić córeczki bez opieki, zdecyduje się zająć Polą. Nie powie jednak Kindze prawdy, tylko zacznie ją oszukiwać. Tłumaczenie o pracy ma przykryć fakt, że w rzeczywistości spędza czas z dzieckiem, które pojawiło się na świecie wskutek zdrady.

Koniec małżeństwa Kingi i Janka?

Dla Kingi będzie to kolejny dowód na to, że jej mąż nie potrafi wybrać jednoznacznie. Choć wcześniej obiecał zerwanie więzi z Lilką, teraz znowu zacznie się w nie angażować. Kobieta poczuje, że jej małżeństwo traci jakiekolwiek fundamenty, a zaufanie, które i tak zostało już nadwyrężone, całkowicie legnie w gruzach.

W 4065 odcinku „Pierwszej miłości” widzowie zobaczą Kingę w skrajnych emocjach – rozdrapującą rany, które jeszcze się nie zagoiły, i walczącą z poczuciem zdrady. Jej cierpliwość znajdzie się na wyczerpaniu. Pytanie tylko, czy tym razem naprawdę zdecyduje się odejść od Janka, czy wciąż będzie próbowała ratować rodzinę mimo kolejnych kłamstw.