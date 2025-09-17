Pierwsza miłość, odcinek 4063: Lilka w szpitalu! Nagła choroba zmusi Janka do opieki nad ich córką - ZDĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4063 - środa, 1.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Dramaty wokół Kingi i Janka nie ustąpią nawet na moment. W 4063 odcinku „Pierwszej miłości” Kinga wciąż będzie próbowała otrząsnąć się po stracie córeczki. Choć jej ból nie zniknie, podejmie decyzję, by zrobić krok w stronę normalności. Przeprosi Janka za to, że nie potrafi się pozbierać, i postanowi zorganizować rodzinny czas, aby choć na chwilę przywrócić domowe ciepło. To dla Kingi ogromny wysiłek, bo będzie chciała pokazać, że wciąż wierzy w możliwość utrzymania rodziny mimo dramatu i zdrady.

Lilka dostanie nagłych bólów

Tymczasem zupełnie niespodziewanie wydarzy się kolejny zwrot akcji. Lilka nagle zacznie uskarżać się na silne bóle, które zmuszą ją do wizyty w szpitalu. Jej stan okaże się poważny, a ona sama będzie musiała przejść szczegółowe badania i zostać pod opieką lekarzy. To postawi Janka w niezwykle trudnej sytuacji, ponieważ będzie zmuszony samodzielnie zająć się małą Polą.

Janek przejmie opiekę nad córką

Dla Kingi taka sytuacja byłaby bolesnym testem. Dlatego sprytny Janek znów zatai przed ukochaną pewne fakty. I to naprawdę istotne, bo opieka nad własnym dzieckiem, kiedy jego matka będzie w szpitalu to nie byle co.

Jeszcze niedawno Kinga kazała mężowi zerwać wszelkie kontakty z Lilką, a teraz okaże się, że to właśnie on będzie musiał przejąć pełną opiekę nad córką z romansu. Widzowie zobaczą Janka w zupełnie nowej roli, rozdartego między lojalnością wobec Kingi a obowiązkiem wobec dziecka.

W tym samym czasie Kinga przeżyje coś, co zaskoczy ją samą. Dojdzie do nietypowego spotkania, które przyniesie jej spokój i na chwilę pozwoli odetchnąć od żalu. To doświadczenie stanie się dla niej niezwykle ważne, wreszcie poczuje, że może zacząć powoli odbudowywać swoje życie emocjonalne i rodzinne.

Choroba Lilki sprawi, że Janek znajdzie się na pierwszej linii opieki nad Polą. Dla widzów oznacza to kolejne dramatyczne sceny, w których rodzina Żukowskich będzie testowana do granic wytrzymałości.