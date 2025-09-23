Pierwsza miłość, odcinek 4063: Kinga przeprosi Janka! To on zdradził i oszukał, ale Żukowska weźmie winę na siebie

"Pierwsza miłość" odcinek 4063 - środa, 1.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Ostatnie miesiące w życiu Kingi i Janka są pełne dramatów i trudnych emocji. Kinga straciła córeczkę, a zaraz potem dowiedziała się o zdradzie męża i jego podwójnym życiu z Lilką. O dziwo, nie doprowadziło to do rozstania. Choć Janek obiecał zerwać wszelkie kontakty z kochanką i skupić się na rodzinie, napięcia w ich związku pozostaną ogromne. Kinga wciąż będzie zmagać się z żałobą i poczuciem zdrady, próbując jednocześnie ratować małżeństwo.

Kinga przeprosi Janka, chociaż to on zdradził

W 4063 odcinku „Pierwszej miłości” emocje sięgną zenitu. Kinga przeprosi Janka za to, że nie potrafi się pozbierać po stracie dziecka. Choć to on ją skrzywdził, a jego zdrada wciąż rani jej serce, kobieta będzie chciała pokazać, że zależy jej na rodzinie i że stara się wziąć życie w swoje ręce. Postanowi zorganizować wspólny czas z Jankiem i innymi bliskimi, próbując przywrócić choć odrobinę spokoju do ich domu.

Lilka znów skupi na sobie uwagę, a Janek skłamie

Nieoczekiwanie w tej samej chwili Lilka zacznie doświadczać nagłych, silnych bólów, które będą zwiastunem poważnych problemów zdrowotnych. W kolejnych odcinkach Lilka trafi do szpitala, a Janek zostanie postawiony w niezwykle trudnej sytuacji. Będzie musiał przejąć opiekę nad ich córeczką Polą, mimo że wcześniej obiecał Kinge zerwać wszelkie kontakty z Lilką. To oznacza, że Janek po raz kolejny będzie zmuszony kłamać żonie, by móc wypełnić obowiązki wobec dziecka.

4063 odcinek pokaże, jak mocno Kinga będzie rozdarta między żalem, wściekłością na męża i próbami zachowania rodzinnej normalności. Przeprosiny, które wypowie do Janka, będą świadectwem jej wrażliwości i chęci utrzymania więzi mimo dramatów, które ją dotknęły. Jednocześnie widzowie zobaczą, że sytuacja nie będzie łatwa ani prosta, choroba Lilki i konieczność opieki Janka nad Polą znów wystawią ich relacje na próbę.