Pierwsza miłość, odcinek 4058: Izabela omota Grażynę! Maja z Kacprem odkryją szokujące plany - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4058 - środa, 24.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4058 odcinku „Pierwszej miłości” Grażyna (Grażyna Wolszczak) będzie zaskakiwać coraz bardziej. Po tym, jak straci wysokie stanowisko w klinice We-Med, a jej zachowanie doprowadzi do ogromnego skandalu, kobieta zacznie szukać nowej drogi. Widzowie zobaczą, że zamiast walczyć o odzyskanie dobrej reputacji i zaufania, Grażyna wpadnie w dziwną relację z Izabelą. Nowa znajomość okaże się tak bliska i podejrzana, że zaniepokoi najbliższych bohaterki.

Grażyna zaliczy upadek. To jeszcze nie koniec

Przypomnijmy, że jeszcze w 4052 odcinku Grażyna przekroczy granice. Jej problemy z alkoholem wymkną się spod kontroli, a pacjenci i współpracownicy zaczną widzieć, w jak złym stanie znajduje się dyrektorka. Kacper (Damian Kulec) i Jakub Wenerski (Przemysław Sadowski) podejmą dramatyczną decyzję i usuną ją z funkcji, aby ratować reputację placówki. Dla Grażyny będzie to potężny cios. Kobieta pogrąży się w smutku, poczuje się upokorzona i oszukana, a frustrację zacznie wyładowywać na innych. Widzowie zobaczą, jak bardzo samotna i zdesperowana będzie bohaterka, która otwarcie zapowie wojnę swoim dawnym kolegom.

Izabela wykorzysta desperację Grażyny

I właśnie wtedy na jej drodze pojawi się Izabela. W 4058 odcinku „Pierwszej miłości” Maja (Julia Kamińska) zacznie poważnie martwić się o ciotkę. Kobieta nie będzie odbierać telefonów i zniknie z domu, a zaniepokojona Maja zacznie jej szukać. Ku swojemu zdumieniu zobaczy Grażynę w klinice, ale nie samą – towarzyszyć jej będzie Izabela, która nie odstąpi jej nawet na krok. Ich bliska i tajemnicza zażyłość wprawi wszystkich w osłupienie.

Nie tylko Maja zauważy, że dzieje się coś niepokojącego. Kacper i Wenerski także dostrzegą dziwne zachowanie obu kobiet. Wkrótce usłyszą od nich szokujące słowa. Grażyna i Izabela zdradzą swoje plany, które mogą całkowicie odmienić losy kliniki i wpłynąć na życie wielu bohaterów. Trudno będzie uwierzyć, że Grażyna po dramatycznych przejściach tak szybko znajdzie „sojusznika”, który nie wiadomo, czy rzeczywiście działa w jej interesie, czy jedynie manipuluje i wykorzystuje jej trudną sytuację.

Czy Izabela okaże się przyjaciółką, czy raczej wrogiem w przebraniu? Czy Grażyna pozwoli się omotać i pójdzie ścieżką, z której nie będzie już odwrotu? A może Maja i Kacper odkryją prawdę na czas i spróbują powstrzymać Grażynę przed kolejnym upadkiem? W 4058 odcinku „Pierwszej miłości” emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami kolejnego przełomu w wątku Grażyny.