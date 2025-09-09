Pierwsza miłość, odcinek 4052: Kompletny upadek Grażyny. Zaliczy wpadkę i wywalą ją z posady dyrektorki kliniki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4052 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zachowanie Grażyny w 4052 odcinku „Pierwszej miłości” wymknie się spod kontroli. Jej zapędy do ostrego przesadzania z alkoholem tylko się nasilą. Widzowie byli świadkami staczania się wpływowej kobiety już w poprzednich odcinkach „Pierwszej miłości”. To fakt, że Grażyna raczej nie ma szczęścia w miłości, nie wyszło jej z żadnym z mężczyzn, a ona sama czuje wielki smutek i samotność. Czy desperackie kroki to dobry pomysł do uzdrowienia samej siebie i swojego życia miłosnego? To się źle skończy…

Grażyna pójdzie na całość w 4052 odcinku „Pierwszej miłości”

Grażyna podejmie kolejną próbę, by nawiązać więź z jakimś mężczyzną. I faktycznie, odważy się poflirtować, spróbować „zdobyć” sympatię. Niestety mocno się zdziwi, ponieważ w 4052 odcinku „Pierwszej miłości” dostanie kosza… Tego będzie za wiele. Dyrektorka We-Med sięgnie po alkohol i co więcej, przestanie się kryć z ostrym piciem i topieniem smutków w używce…

Grażyna straci posadę w We-Med

Zdradzamy, że zachowanie Grażyny tak wymknie się spod kontroli, że sam Kacper oraz Jakub Wenerski (Przemysław Sadowski) postanowią o tym, by odsunąć dyrektorkę od zarządzania placówką medyczną. Przecież to nie może być tak, że pacjenci zauważają pijaną Grażynę, która wystawia We-Med na coraz większy skandal. Decyzją Jakuba oraz Nowaczyka kobieta zostanie pozbawiona stanowiska. I wtedy się zacznie…

W kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” Grażyna zareaguje wielką wściekłością. Będzie się odgrażać, zapowie kolegom z pracy wojnę… Wszystko wskazuje na to, że Grażyna jest naprawdę nieobliczalna, zdesperowana i gotowa na wszystko.