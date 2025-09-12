Pierwsza miłość odcinek 4057: Emilka zwolni się z fabryki! Złoży Fryderykowi wypowiedzenie po tym, co zajdzie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4057 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Od momentu, gdy Olek (Krzysztof Wieszczek) przyłapał Emilkę i Fryderyka w dwuznacznej sytuacji, atmosfera wokół córki Śmiałka zrobiła się niezwykle gęsta. Król dżemu coraz odważniej kręci się przy kobiecie, a pracownicy fabryki i mieszkańcy Wadlewa nie pozostają obojętni. Zaczynają krążyć plotki o romansie Emilki z własnym szefem, które momentalnie wymykają się spod kontroli.

Śmiałek stanie murem za córką

Śmiałek, znany z tego, że zawsze broni rodziny, nie pozwoli, by ktoś szargał reputację Emilki. Będzie starał się gasić pogłoski i wyjaśniać, że jego córka nie ma nic wspólnego z Fryderykiem. Niestety, w 4057 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka zrozumie, że sytuacja zaczyna ją przerastać.

Tym bardziej, że cała sprawa odbije się także na pokiereszowanej psychice Bartka (Rafał Kwietniewski), który przesiaduje w więzieniu za posiadanie broni...

Emilka złoży Fryderykowi wypowiedzenie

Zmęczona oszczerstwami, podszeptami i krzywymi spojrzeniami Emilka zdecyduje się na krok, którego nikt się nie spodziewa. Pojawi się w biurze Fryderyka, żeby zakończyć współpracę. Wyciągnie przygotowane wypowiedzenie i wręczy je królowi dżemu prosto do rąk! Czy to definitywny koniec jej pracy w fabryce? A może Fryderyk spróbuje ją zatrzymać?

4057 odcinek "Pierwszej miłości" to początek nowego, pełnego emocji etapu w życiu Emilki. Zobacz ZDJĘCIA z nadchodzących scen, w których córka Śmiałka podejmie dramatyczną decyzję o odejściu z fabryki.