Pierwsza miłość. Olek przyłapie Emilkę z Fryderykiem! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4045 - piątek, 5.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4045 odcinku "Pierwszej miłości" Fryderyk pokaże, że dla Emilki jest w stanie poświęcić naprawdę wiele. Odmówi udziału w prestiżowej imprezie, by móc spędzić czas z córką Śmiałka i wesprzeć ją w trudnym momencie. Graff coraz bardziej okazuje kobiecie troskę, co zacznie wyglądać co najmniej podejrzanie – szczególnie w oczach Olka.

Zaskoczony Olek wkroczy w nieodpowiednim momencie

Kiedy Olek wpadnie do mieszkania Emilki, by podrzucić jej zakupy, natknie się na scenę, która zszokuje go do głębi. Zobaczy Fryderyka i Emilkę w sytuacji, która będzie wyglądała na wyjątkowo... bliską! Choć Graff już od dawna nie kryje zainteresowania Emilką, teraz przekroczy kolejną granicę. Olek nie będzie w stanie ukryć zdumienia, a atmosfera między bohaterami stanie się wyjątkowo napięta.

Bartek wróci za kraty, a Emilka zostanie sama z Fryderykiem

Przypomnijmy, że Bartek dopiero co otrzyma przepustkę i w nowym sezonie "Pierwszej miłości" będzie mógł spędzić z Emilką kilka chwil poza więzieniem. Niestety, jego szczęście nie potrwa długo, bo lekarz będzie zmuszony wrócić za kraty, a wtedy Emilka pozostanie sama. To właśnie w tym momencie Fryderyk spróbuje wejść w jej życie jeszcze śmielej. Czy Graff wykorzysta nieobecność Bartka, by zdobyć serce Emilki?

4045 odcinek "Pierwszej miłości" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Zobacz ZDJĘCIA z nadchodzących scen i sprawdź, jak Olek zareaguje na bliskość Emilki i Fryderyka.