Pierwsza miłość. Artur przejmie opiekę nad synami Kingi. Pomoże byłej żonie w żałobie po śmierci dziecka - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4046 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Silne emocje nie opuszczą widzów „Pierwszej miłości”, ponieważ już na samym początku nowych odcinków pojawi się silny wstrząs. Chodzi oczywiście o dramatyczny poród Kingi, która podjęła się donoszenia ciąży, mimo iż u płodu wykryto zespół Edwardsa.

Tragiczny poród, śmierć dziecka Żukowskiej wstrząsną nią do głębi. Na szczęście w trudnych chwilach wesprą ją przyjaciółki - Emilka (Anna Ilczuk), Marysia (Aneta Zając) i Marta (Honorata Witańska).

Artur wyciągnie do Kingi pomocną dłoń po stracie dziecka

W 4046 odcinku Kulczycki postanowi działać. Choć jego związek z Kingą zakończył się dawno temu, nadal czuje się odpowiedzialny za Tomka i Maćka. Zrozumie, że w tym chaosie emocjonalnym i rodzinnym musi zadbać o chłopców. Zabierze ich do Barbariana na wspólny wypad, a tam odbędzie się scena, która dla Tomka okaże się wyjątkowo poruszająca…

Tomek spotka byłą dziewczynę! Czy Jolka wróci do jego życia?

Podczas wspólnego wyjścia z Arturem do Barbariana Tomek nieoczekiwanie spotka swoją byłą dziewczynę, Jolkę (Justyna Zielska). To pierwsze takie spotkanie od dłuższego czasu. Czy dawny związek odżyje? W obliczu rodzinnej tragedii Tomek szczególnie będzie potrzebował kogoś, kto go zrozumie. Czy to właśnie Jolka okaże się tą osobą?

Chociaż Artur i Kinga rozstali się dawno temu, ich relacja przez lata ewoluowała – od nienawiści do przyjaźni. Teraz, kiedy Janek zawiedzie zaufanie żony, zdradzając ją z Lilką i prowadząc podwójne życie, to właśnie Kulczycki stanie się filarem wsparcia.

Tymczasem Janek pogrąży się coraz bardziej. Mimo iż posłucha żądania Kingi, zerwie kontakty z nachalną Lilką, która mimo żałoby Kingi wciąż spróbuje walczyć o uwagę Janka, to jeszcze nie koniec tej historii…

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Poród Kingi, walka Kamila o życie Angeliki. Tak się zacznie nowy sezon