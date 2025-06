Pierwsza miłość, odcinek 4039: Wyda się, że Angelika i Milena to jedna osoba? Tak Filip i Biały dojdą do prawdy? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4039 - wtorek, 17.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4039 odcinku "Pierwszej miłości" wyda się, że Milena i Angelika to jedna osoba?! Filip i Biały nie są świadomi, że obaj coraz bardziej angażują się w relację z dziewczyną, która skrywa sporo tajemnic. To Kamil jako pierwszy poznał Milenę i to w mało bezpiecznych okolicznościach. Koleżanka zaintrygowała go swoją spontanicznością, skłonnością do ryzyka i adrenaliny, której tak potrzebował po śmierci Ani (Anna Pentz). Milena nie podała swojego prawdziwego imienia, nie zwierzała się i nie żaliła. A miałaby o co, bo przecież cierpi na poważną chorobę!

Milena i Angelika z "Pierwszej miłości" to te same osoby. Filip z Białym nie mają o tym pojęcia

Widzowie "Pierwszej miłości" wiedzą doskonale, że Angelika i Milena to ta sama osoba. Szkoda tylko, że Biały myśli o Milenie jako "twarde", nieustraszonej i hardej dziewczynie, która przechodzi przez życie na swoich zasadach. Może to i prawda, ale to Filip poznał prawdziwe oblicze cierpiącej na białaczkę Angeliki. Wenerski zwrócił uwagę na wielki problem zdrowotny, który ją dotknął. Mało tego, zdążył się zorientować w bardzo skomplikowanych relacjach Angeliki z rodzicami.

Zresztą o podejrzanym zachowaniu matki dziewczyny przekonał się także Biały. Filip z Kamilem są coraz bardziej zaangażowani w relację z Angeliką, ale nie znają jej w stu procentach.

Jedna impreza zmieni wszystko?

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Filip zorganizuje imprezę, na którą zaprosi znajomych. Kiedy Angelika odkryje plan kolegi, sama zadeklaruje, że bardzo chętnie wyrwałaby się ze szpitalnego łóżka. Niestety sytuacja zdrowotna dziewczyny będzie naprawdę zła. Podawana chemia nie zadziała tak, jakby oczekiwali tego lekarze. Wenerski zda sobie sprawę, że wyjście Angeliki ze szpitala mogłoby się równać nawet śmierci...

Tymczasem Biały w 4039 odcinku "Pierwszej miłości" uzna, że zaprosi na imprezę Filipa Milenę. Wenerski nie skojarzy faktów, że chodzi mu o Angelikę, która powinna pozostać w szpitalu. Zdradzamy, że wywiąże się z tego niemałe zamieszanie...