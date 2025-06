Pierwsza miłość, odcinek 4037: Chory Wenerski podejmie się trudnej operacji. Nie powinien stawać przy stole! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4031: Janek wybierze Lilkę zamiast Kingi? To do niej przyjdzie z prezentem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4037 - piątek, 13.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4037 odcinku "Pierwszej miłości" Wenerski stanie przed okrutnie trudnym wyborem. Nie jest tajemnicą, że drżenie ręki u chirurga postępuje, a on od początku podejrzewał, z czym wiąże się brak kontroli nad ręką... Jako lekarz sam się zdiagnozował, co nie było do końca przemyślane. Zapisane przez siebie samego leki nie podziałały tak, jakby sobie tego życzył. To już pewne, że chirurg cierpi na chorobę Parkinsona, która postępuje i jest nieuleczalna...

Do We-Med trafi pacjent z podobnym problemem co Wenerski

W 4037 odcinku "Pierwszej miłości" Jakub natrafi na pacjenta, który poskarży się na podobne problemy zdrowotne co on. Chirurg oczywiście nadal nie powie wprost o Parkinsonie, bo sam początkowo próbował wypierać z myśli najgorsze scenariusze. Nie zwierzy się pacjentowi, ale udzieli mu pomocy.

Problem pojawi się, kiedy dojdzie do szokującego zwrotu akcji! Pacjent Jakuba dostanie zapaści i będzie potrzebna natychmiastowa reakcja. Jakub spróbuje zachować się odpowiedzialnie, początkowo pomyśli, że nie powinien operować sam, bo przecież nie ma pełnej władzy w ręce. Kiedy jednak pacjent dostanie wspomnianej zapaści, chirurg zacznie działać. Podejmie ryzyko!

Wenerski stanie przy stole operacyjnym w 4037 odcinku "Pierwszej miłości"

Chociaż Wenerski będzie wiedział, że nie jest do końca sprawny, stanie przy stole operacyjnym, by ratować pacjenta. Na szali zawiśnie życie człowieka. Czy Jakub da radę przeprowadzić operację z drżącą ręką, która może w każdej chwili odmówić mu posłuszeństwa? To będzie wielki sprawdzian i walka o życie człowieka.