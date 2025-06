Pierwsza miłość, odcinek 4031: Wenerski pozna straszną diagnozę! Leki przestaną działać i przez chorobę Jakub narazi się policji - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 4039: Wyda się, że Angelika i Milena to jedna osoba? Tak Filip i Biały dojdą do prawdy? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4031 - czwartek, 5.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Problemy Wenerskiego ze zdrowiem nasilą się w 4031 odcinku "Pierwszej miłość" i skutecznie utrudnią mu pracę w klinice We-Med. Już od dłuższego czasu Jakub zmaga się z drżeniem ręki, przez co nie jest ona do końca sprawna i nie może operować. Lekarz przepisał sobie leki na chorobę Parkinsona, słusznie podejrzewając, że to właśnie jeden z objawów przewlekłej, postępującej choroby neurodegeneracyjna, która dotyka układ nerwowy i prowadzi do zaburzeń ruchowych.

Chory Wenerski wyręczy się Radkiem w 4031 odcinku "Pierwszej miłości"

Niestety w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" Wenerski z niepokojem zauważy, że leki przestały działać, więc postanowi zgłosić się na konsultację do kolegi neurologa. Wcześniej jednak wpisze Radka Bilewicza (Karol Biskup) na zastępstwo podczas swojej operacji. Młodemu lekarzowi bardzo to się jednak nie spodoba. Podejrzewając, że Wenerski zwyczajnie go wykorzystuje, złoży na przełożonego oficjalną skargę.

Na co choruje Jakub Wenerski z "Pierwszej miłości"? Ostateczna diagnoza!

Tymczasem Jakub w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" podczas wizyty u znajomego specjalisty dostanie kolejne wyniki badań, które potwierdzą straszną diagnozę. Okaże się, że Wenerski choruje na Parkinsona, że jego stan będzie się pogarszał, stwarzając zagrożenie dla swoich pacjentów z We-Med.

Czy Jakub w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" przyzna się Julicie, że jest chory?

Zdruzgotany diagnozę Wenerski w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" pójdzie się upić do Barbariana, gdzie natkną się na niego była kochanka Julita (Dagmara Bryzek) i Radek. Uraczony alkoholem Jakub powie Julicie to, co leży na sercu, ale nie przyzna się do poważnej choroby.

- Nie wiadomo ile czasu nam zostało... Wystarczy żyć... Trzeba wiedzieć, po co się żyje...

Wenerski na krawędzi w 4031 odcinku "Pierwszej miłości". Narazi się policji

Bliska relacja Julity i Wenerskiego w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" sprowokuje Radka, który nie będzie krył niechęci do swojego szefa. Dojdzie między nimi do ostrej wymiany zdań, która skończy się bójką. Będzie musiała interweniować policja!