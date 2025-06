Pierwsza miłość, odcinek 4029: Alan ujawni Kalinie, w co się wplątał. Pójdzie na układ z policją - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4029 - wtorek, 3.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Alan w 4029 odcinku "Pierwszej miłości" wciąż nie dojdzie do siebie po tym, co usłyszał od Kaliny, że to on, a nie Oskar jest ojcem syna Kai (Elżbieta Trzakoś). W obliczu tego, w co się wpakował przy okazji organizacji walk w klubie Kingi, zadarcia z bardzo niebezpiecznymi gangsterami, Alan będzie musiał teraz przede wszystkim chronić Kostka. O ile oczywiście będzie chciał być jego ojcem, a mąż Kai, Mikołaj Kamiński (Michał Gadomski) dopuści go do syna...

Alan nie ucieknie przed bandytami w 4029 odcinku "Pierwszej miłości"

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Kaja zdemaksowana! Marysia i Kacper rozstaną się Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Nie, nie... Ja teraz nie mogę uciec! - wyznał spanikowany Alan. - Ale uciec? Przecież z Kają przecież wszystko jakoś ułożymy... - Nie, nie! Ja przed nimi nie mogę uciec teraz! - Alan, masz syna! Jesteś tatą! Wszystko będzie dobrze... - Ja to muszę odkręcić teraz wszystko... - Ale co? - zapytała Kalina szwagra.

Alan przerwie milczenie w 4029 odcinku "Pierwszej miłości". Narazi się groźnym ludziom!

Przyciśnięty przez bratową Alan w 4029 odcinku "Pierwszej miłości" będzie musiał wyznać Kalinie, w jakie kłopoty się wplątał. Opowie jej całą prawdę nie tylko o walkach bokserskich, ale także o interesach z Iwo Konarskim (Redbad Klynstra) i jego ludźmi. Przerażona Kalina uzna, że jedynym ratunkiem dla Alan będzie zgłoszenie tego na policji. Jak zawsze w sytuacjach bez wyjścia do akcji wkroczy jedyny skuteczny policjant z Wrocławia, Piotrek Majczyk (Michał Mikołajczak).

Układ Alana z Piotrkiem i policją w 4029 odcinku "Pierwszej miłości"

W efekcie w 4029 odcinku "Pierwszej miłości" Alan dogada się z policją, pójdzie na układ z Piotrkiem i jego kolegami z komendy, żeby dorwać nie tylko Iwo, ale także innych bandytów, z którymi zadarł brat Oskara. W jaki sposób? Piotrek opracuje plan ryzykownej prowokacji, by dopaść gangsterów wyłudzających od Alana pieniądze.

Nikt nie będzie podejrzewał, jak tragicznie się to skończy dla Alana, kiedy wybuchnie pożar w klubie fitness!