Pierwsza miłość, odcinek 4026: Tak psychol Mateusz rozkocha w sobie Teresę! Matka Kingi nikomu się nie przyzna, co robi ze Stikiem w więzieniu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 4025: Marysia nie daruje Kacprowi romansu z Mają! Bezwzględna Izabela to wykorzysta - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4026 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Bezmyślna Teresa w 4026 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się narzędziem sprytnej manipulacji Mateusza Stika, który dzięki niej chce zza krat więzienia nadal wpływać na życie swoich ofiar! Przede wszystkim Marty (Honorata Witańska). Przed widzeniem z psychopatą matka Kingi spotka się z Martą.

Teresa w 4026 odcinku "Pierwszej miłości" nie przyzna się nikomu do spotkań z Mateuszem

Oczywiście Teresa w 4026 odcinku "Pierwszej miłości" ani słowem nie wspomni jej o tym, że po kryjomu widuje się z Mateuszem. Spróbuje jednak wybadać ją, czy doszła już do siebie po historii ze Stikiem, który ją porwał, więził w chacie pod Jasłem, chciał zabić, wykopał jej nawet grób na polanie w głębi lasu. Dla Marty, która długo walczyła z traumą po tym, co jej zrobił Mateusz, będzie to już jednak zamknięty rozdział.

Tak w 4026 odcinku "Pierwszej miłości" psychopata Mateusz podejdzie Teresę, żeby ją rozkochać

Nie dość, że w 4026 odcinku "Pierwszej miłości" Teresa okłamie Kingę i całą rodzinę, wymykając się na kolejne widzenie z Mateuszem, to jeszcze w obecności psychopaty będzie się zachowywała jak zadurzona małolata. Już od dawna Stik wie, że matka Kingi nie jest obojętna na jego urok, że wcale nie chodzi jej o pisanie książki na temat tego, czym kieruje się umysł mordercy.

Zamknięty w więzieniu Mateusz w 4026 odcinku "Pierwszej miłości" wykorzysta Teresę do własnych celów, stanie się dla niego przepustką do wolności. Mało tego, posunie się coraz dalej, żeby matka Kingi uwierzyła, że jest dla niego jedyną bliską osobą, wyjątkową kobietą, do której żywi ciepłe uczucia. Czułe spojrzenia, delikatny dotyk mordercy zrobią swoje...

Co Mateusz zrobi z Teresą w 4026 odcinku "Pierwszej miłości"?

Naiwna, zakochana Teresa będzie chłonęła każde jego słowo, wypierając fakt, że psychol w ten sposób prowadzi z nią niebezpieczną grę, że chce z niej uczynić swoją kolejną ofiarę.

- Miła, sympatyczna. Jest idealna... - powie Mateusz w więziennej celi, obmyślając kolejny ruch podczas widzenia z Teresą.