Pierwsza miłość, odcinek 4019: Przedwczesny poród Kingi. Dostanie skurczy i straci dziecko?

"Pierwsza miłość" odcinek 4019 - wtorek, 20.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Kinga zacznie rodzić w 4019 odcinku "Pierwszej miłości", ale to niestety nie jest dobra wiadomość. Ciężarna Żukowska poczuje skurcze zbyt wcześnie. To nie będzie etap, podczas którego dziecko mogłoby spokojnie przyjść na świat. Skurcze pojawią się za wcześnie, z czego Kinga będzie zdawała sobie sprawę. Od razu uda się po pomoc.

Przedwczesny poród Kingi. To nie miało tak wyglądać

Alarmujące skurcze Kingi zaprowadzą ją do szpitala, gdzie lekarze potwierdzą, że tak nie powinno być. Przedwczesny poród mógłby się skończyć śmiercią noworodka. Dlatego też, w 4019 odcinku "Pierwszej miłości" lekarze zrobią wszystko, byle tylko powstrzymać akcję porodową. Przypomnijmy, że ciąża Kingi od początku budzi strach i niepokój, ponieważ u nienarodzonego dziecka wykryto wadę. Kinga postanowiła uprzeć się i zawalczyć o urodzenie ukochanego maleństwa.

Lekarze opanują sytuację przedwczesnego porodu Kingi

Zdradzamy, że groźną sytuację z porodem Kingi w 4019 odcinku "Pierwszej miłości" uda się opanować. Specjaliści zniwelują skurcze, a ciężarna kobieta odzyska spokój. Chociaż specjaliści będą doradzali, by Kinga została w szpitalu, Janek (Maciej Mikołajczyk) postanowi inaczej... Zdradziecki mąż nie wytrzyma strachu o to, że Kinga wpadnie w placówce na Lilkę (Sylwia Sokołowska). Kochanka dziennikarza także znajdzie się w tym samym czasie w tym samym szpitalu! Janka obleci strach i zaryzykuje. Już wiadomo, że do spotkania kobiet nie dojdzie, a Kinga wróci do domu. Jej stan będzie stabilny, ale to jednak nie oznacza jeszcze szczęśliwego finału całej historii.