Pierwsza miłość, odcinek 3960: Wenerski aresztowany! Trafi za kraty za skandal z wycinaniem narządów w We-Med

Pierwsza miłość, odcinek 3961: Powrót skruszonego Leszka do Doroty. Zostawi Artura i wyjedzie do Warszawy? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3960 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3960 odcinku "Pierwszej miłości" Wenerski zostanie aresztowany! Sprawa wycinania narządów w We-Med obróci się bardzo niekorzystnie dla byłego ukochanego Marysi. Już wiadomo, że klinika Grażyny i jej personel będzie stale pogrążał się w chaosie. Pacjenci zaczną rezygnować z leczenia akurat w tej placówce, a media rozhulają nagonkę na to, co wyprawia się za murami kliniki. Grażyna zacznie obserwować upadek firmy.

Wenerski aresztowany w 3960 odcinku "Pierwszej miłości"

To już pewne! Jakub wyląduje w areszcie w 3960 odcinku "Pierwszej miłości". Wenerski zostanie oskarżony za współudział w dziwnych praktykach wycinania narządów. Kacper (Damian Kulec) z Marysią od początku obserwowali podejrzane działania Jakuba oraz jego byłej żony Małgosi (Ewa Rodart). Szczególnie Nowaczyk zacznie coraz bardziej dociekać, co tak naprawdę łączy Wenerskiego z Małgosią. Uzna, że działają w zmowie!

W końcu w 3960 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do szokujących wydarzeń... Julita (Dagmara Bryzek) wyląduje w We-Med jako pacjentka... Mało tego, Jakub zostanie aresztowany! Czy prokuratura postawi mu zarzuty wobec działań w klinice Grażyny? To on z byłą żoną działają na niekorzyść kliniki?

Jakub wyjdzie z aresztu

Niebawem w "Pierwszej miłości" nastąpi duży zwrot akcji. Chociaż Jakub zostanie aresztowany, nie posiedzi za długo w areszcie. Wyjdzie na wolność, ku uciesze Filipa (Dominik Smaruj). Potem sam Wenerski zgłosi się do Marysi, gotowy znów pomóc w ratowaniu placówki...