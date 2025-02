Pierwsza miłość, odcinek 3957: Wenerski w zmowie z byłą żoną? Małgosia i Jakub usuwają zdrowe organy w We-Med? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3951: Kinga straci ciążę? Przez zdradę Janka trafi do szpitala i rozpocznie walkę o zdrowie dziecka

Pierwsza miłość, odcinek 3955: Janek nie zerwie z Lilką! Kinga będzie w szpitalu, a on zajmie się kochanką!

Pierwsza miłość, odcinek 3952: Melka aresztowana! Piotrek odkryje, że to przez nią Ania zginęła, bo jest wspólniczką handlarza bronią - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3957 - środa, 19.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3957 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper z Marysią otrzymają kolejne powody, by nie ufać Wenerskiemu. Początkowo Jakub sam pomagał Marysi w przesłuchaniach w We-Med, by ustalić co tak naprawdę zaszło podczas operacji pacjentki, której wycięto zdrową nerkę. Kacper od początku nie jest zachwycony, że akurat Wenerski współpracuje z żoną, ponieważ obserwuje coraz dziwniejsze zachowanie chirurga.

Wenerski z Małgosią są w zmowie?

W 3957 odcinku "Pierwszej miłości" pojawią się kolejne znaki zapytania wokół zażyłej relacji Małgosi i Wenerskiego. Chociaż Grażyna wolałaby mieć tę sprawę za sobą, pozbyć się problemu pacjentki i odzyskać klarowny PR kliniki, Marysi i Kacprowi nie będzie dawała spokoju pewna rzecz... Jakub współpracuje z Małgosią i razem pozyskują zdrowe organy, by potem wykorzystywać je do zarobku?! Jakub byłby do czegoś takiego zdolny?

Jakub i Małgosia pozyskują organy w We-Med

Kacper z Marysią dostaną coraz więcej dowodów na to, że osobą, która mąci przy operacjach, a potem kiepsko współpracuje przy wyjaśnianiu spraw, jest właśnie była żona Jakuba. W 3957 odcinku "Pierwszej miłości" Wenerski i Małgosia znów będą blisko, ale czy ostatecznie wyjdzie na jaw zmowa? Czy Wenerski kamufluje to, co wyprawia była żona? Tego dowiemy się niebawem.