Pierwsza miłość, odcinek 3950: Szokujący finał randki Pauliny i Huberta. To nie skończy się dobrze - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3950: Janek powie Kindze o ciąży?! Arek dowie się prawdy i postawi go pod ścianą

Pierwsza miłość, odcinek 3951: Kinga straci ciążę? Przez zdradę Janka trafi do szpitala i rozpocznie walkę o zdrowie dziecka

"Pierwsza miłość" odcinek 3950 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3950 odcinku "Pierwszej miłości" Paulina i Hubert wybiorą się na randkę, ale nie wszystko pójdzie po ich myśli. Mama Igi jak nikt inny zasługuje na dobry związek i szczere uczucie. Po tym, co przeszła z Biernackim (Krystian Wieczorek), ma niezłą nauczkę i przestrogę na przyszłość. Na szczęście temat Adama jest zamknięty i nie będzie więcej upokarzania oraz przemocy. Podły lekarz dał niezły popis okropnego traktowania kobiet. Iga natomiast bardzo wspiera mamę w jej decyzjach, chociaż sama poczuła bolesną stratę po rozstaniu z Filipem (Dominik Smaruj), a potem po dowiedzeniu się o jego romansie z Julitą (Dagmara Bryzek). Chciałaby jednak, żeby mama była szczęśliwa.

Randka Pauliny i szefa Piotrka nie skończy się dobrze

Kiedy Paulina i Hubert umówią się na spotkanie w 3950 odcinku "Pierwszej miłości", nie przewidzą nieoczekiwanego zwrotu akcji. Skorzystają z tego, że oboje będą mieli wolny dzień i postanowią umacniać relację. Coś jednak mocno przeszkodzi im w romantycznych planach. Czy znów chodzi o działania psychola Mateusza (Lesław Żurek)?

Szokujący finał randki Pauliny i Huberta

Zdradzamy, że w 3950 odcinku "Pierwszej miłości" Paulina i Hubert będą musieli odłożyć na bok romantyczne uniesienia, bo wydarzy się coś ważnego. Co takiego przerwie parze miły dzień we dwoje? To okaże się już niebawem, w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".