Pierwsza miłość, odc. 4157: Skandal na pogrzebie Stika! Tylko Marta wie, że urna jest pusta - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-02-11 11:39

Przygotujcie się na prawdziwy rollercoaster emocji w 4157. odcinku serialu „Pierwsza miłość”! Marysia stanie przed niezwykle trudnym dylematem na sali sądowej, który zaważy na przyszłości Teresy. Tymczasem ostatnie pożegnanie Stika przerodzi się w nieoczekiwane zamieszki, a w Barbarianie próba zdemaskowania złodzieja doprowadzi do zaskakującego odkrycia.

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając cień na z pozoru spokojne relacje bohaterów. Pojawienie się Lilki na plebiscycie Janka wywołało prawdziwą burzę w jego małżeństwie, a Kinga zaczęła poważnie wątpić w swoją pozycję w życiu męża. Równie burzliwie było u Kamila, który po rozmowie z Angeliką postanowił przyspieszyć swoje wstąpienie do wojska, podczas gdy zakochany Filip niezmiennie wspierał ją w tych trudnych chwilach. W tym samym czasie Marta, wciąż dręczona przez traumę związaną ze Stikiem, podjęła dramatyczną decyzję i udała się do kostnicy, by zobaczyć jego ciało. Po tylu dramatycznych zwrotach akcji, co jeszcze może spotkać naszych ulubieńców?

M jak miłość. Powrót Simony do Grabiny! Oto, co się wydarzy podczas Walentynek u Mostowiaków

"Pierwsza miłość" odc. 4157 - streszczenie

Zbliżająca się rozprawa sądowa jest dla Marysi źródłem ogromnego stresu, ponieważ przez wzgląd na swoją relację z Teresą, nie jest pewna, co powinna zeznać. Kinga stanowczo radzi jej, aby nie łagodziła faktów i trzymała się prawdy. Na sali sądowej padają poważne oskarżenia, a los Teresy wydaje się przesądzony – wiadomo już, że nie uniknie kary. Tymczasem pogrzeb Stika, za sprawą jego rozemocjonowanych fanów, przeradza się w głośną demonstrację, która wymaga interwencji policji. Jedynie Marta jest świadoma, że w urnie pogrzebowej nie znajdują się prochy Mateusza. Równolegle Fabian jest zdeterminowany, by udowodnić, że to Borys kradł pieniądze z kasy Barbariana, dlatego wysyła Tomka, by ten go śledził, co kończy się przyłapaniem Borysa w kompromitującej sytuacji.

"Pierwsza miłość" odc. 4157 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Najnowsze wydarzenia w serialu z pewnością trzymają widzów w napięciu. Jakie będą konsekwencje rozprawy sądowej Teresy i co tak naprawdę wydarzyło się podczas pogrzebu Stika? Czy Fabianowi w końcu uda się zdemaskować Borysa i udowodnić jego winę? Fani poszukujący odpowiedzi na te pytania już wkrótce będą mogli je poznać. Premierowy odcinek 4157 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

Polecany artykuł:

Nowa Joasia w M jak miłość. Kiedyś grała ją Barbara Kurdej-Szatan. Ona zniszczy…

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, zabierając widzów do Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zyskała ogromną popularność dzięki umiejętnemu łączeniu wątków miłosnych z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że losy bohaterów od lat są bliskie sercom Polaków. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
Pierwsza miłość, odc. 4157: Skandal na pogrzebie Stika! Tylko Marta wie, że urna jest pusta
Galeria zdjęć 10