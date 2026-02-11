Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając cień na z pozoru spokojne relacje bohaterów. Pojawienie się Lilki na plebiscycie Janka wywołało prawdziwą burzę w jego małżeństwie, a Kinga zaczęła poważnie wątpić w swoją pozycję w życiu męża. Równie burzliwie było u Kamila, który po rozmowie z Angeliką postanowił przyspieszyć swoje wstąpienie do wojska, podczas gdy zakochany Filip niezmiennie wspierał ją w tych trudnych chwilach. W tym samym czasie Marta, wciąż dręczona przez traumę związaną ze Stikiem, podjęła dramatyczną decyzję i udała się do kostnicy, by zobaczyć jego ciało. Po tylu dramatycznych zwrotach akcji, co jeszcze może spotkać naszych ulubieńców?

M jak miłość. Powrót Simony do Grabiny! Oto, co się wydarzy podczas Walentynek u Mostowiaków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4157 - streszczenie

Zbliżająca się rozprawa sądowa jest dla Marysi źródłem ogromnego stresu, ponieważ przez wzgląd na swoją relację z Teresą, nie jest pewna, co powinna zeznać. Kinga stanowczo radzi jej, aby nie łagodziła faktów i trzymała się prawdy. Na sali sądowej padają poważne oskarżenia, a los Teresy wydaje się przesądzony – wiadomo już, że nie uniknie kary. Tymczasem pogrzeb Stika, za sprawą jego rozemocjonowanych fanów, przeradza się w głośną demonstrację, która wymaga interwencji policji. Jedynie Marta jest świadoma, że w urnie pogrzebowej nie znajdują się prochy Mateusza. Równolegle Fabian jest zdeterminowany, by udowodnić, że to Borys kradł pieniądze z kasy Barbariana, dlatego wysyła Tomka, by ten go śledził, co kończy się przyłapaniem Borysa w kompromitującej sytuacji.

"Pierwsza miłość" odc. 4157 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Najnowsze wydarzenia w serialu z pewnością trzymają widzów w napięciu. Jakie będą konsekwencje rozprawy sądowej Teresy i co tak naprawdę wydarzyło się podczas pogrzebu Stika? Czy Fabianowi w końcu uda się zdemaskować Borysa i udowodnić jego winę? Fani poszukujący odpowiedzi na te pytania już wkrótce będą mogli je poznać. Premierowy odcinek 4157 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, zabierając widzów do Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zyskała ogromną popularność dzięki umiejętnemu łączeniu wątków miłosnych z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że losy bohaterów od lat są bliskie sercom Polaków. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)