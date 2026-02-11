Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając cień na z pozoru spokojne relacje bohaterów. Pojawienie się Lilki na plebiscycie Janka wywołało prawdziwą burzę w jego małżeństwie, a Kinga zaczęła poważnie wątpić w swoją pozycję w życiu męża. Równie burzliwie było u Kamila, który po rozmowie z Angeliką postanowił przyspieszyć swoje wstąpienie do wojska, podczas gdy zakochany Filip niezmiennie wspierał ją w tych trudnych chwilach. W tym samym czasie Marta, wciąż dręczona przez traumę związaną ze Stikiem, podjęła dramatyczną decyzję i udała się do kostnicy, by zobaczyć jego ciało. Po tylu dramatycznych zwrotach akcji, co jeszcze może spotkać naszych ulubieńców?
"Pierwsza miłość" odc. 4157 - streszczenie
Zbliżająca się rozprawa sądowa jest dla Marysi źródłem ogromnego stresu, ponieważ przez wzgląd na swoją relację z Teresą, nie jest pewna, co powinna zeznać. Kinga stanowczo radzi jej, aby nie łagodziła faktów i trzymała się prawdy. Na sali sądowej padają poważne oskarżenia, a los Teresy wydaje się przesądzony – wiadomo już, że nie uniknie kary. Tymczasem pogrzeb Stika, za sprawą jego rozemocjonowanych fanów, przeradza się w głośną demonstrację, która wymaga interwencji policji. Jedynie Marta jest świadoma, że w urnie pogrzebowej nie znajdują się prochy Mateusza. Równolegle Fabian jest zdeterminowany, by udowodnić, że to Borys kradł pieniądze z kasy Barbariana, dlatego wysyła Tomka, by ten go śledził, co kończy się przyłapaniem Borysa w kompromitującej sytuacji.
"Pierwsza miłość" odc. 4157 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Najnowsze wydarzenia w serialu z pewnością trzymają widzów w napięciu. Jakie będą konsekwencje rozprawy sądowej Teresy i co tak naprawdę wydarzyło się podczas pogrzebu Stika? Czy Fabianowi w końcu uda się zdemaskować Borysa i udowodnić jego winę? Fani poszukujący odpowiedzi na te pytania już wkrótce będą mogli je poznać. Premierowy odcinek 4157 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, zabierając widzów do Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zyskała ogromną popularność dzięki umiejętnemu łączeniu wątków miłosnych z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że losy bohaterów od lat są bliskie sercom Polaków. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)