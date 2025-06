Pierwsza miłość. Marysia zmieni się nie do poznania! Tak schudła Aneta Zając. To nie tylko dieta - ZDJĘCIA

Aneta Zając schudła na oczach widzów "Pierwszej miłości". Jak to zrobiła?

Co się stało z Marysią z "Pierwszej miłości", że tak schudła? To pytanie zadają sobie zapewne widzowie serialu, którzy oglądają odcinki sporadycznie i zatrzymali się na tym, że Marysia zmagała się z problemem nadwagi.

Widać to wyraźnie na zdjęciach z "Pierwszej miłości" ze stycznia, którymi Aneta Zając podzieliła się na swoim profilu na Instagramie, żeby ujawnić tajemnicę swojej metamorfozy. Tym samym aktorka rozwiała wątpliwości na temat swojego wyglądu i tego, co się z nią dzieje.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Tragiczny pożar w klubie Kingi! Alan przeżyje, ale będzie niewidomy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Marzec 2025 vs. styczeń 2025. Dwa zdjęcia – ta sama postać, ten sam serial… ale ja – trochę inna. Patrzę na siebie ze stycznia i mam ochotę mocno przytulić tamtą Anetę. Podziękować, że znalazła w sobie siłę, by zrobić potrzebne badania, poszukać specjalistów i zawalczyć o siebie. Dzięki niej dziś jestem tu, gdzie jestem. Odpowiednia diagnoza i wsparcie bliskich, rodziny i przyjaciół, potrafi dać ogromną siłę. Tego dzisiaj jestem pewna i za to jestem ogromnie wdzięczna. To nie koniec tej drogi, ale idę dalej- silniejsza i spokojniejsza. Jeśli ktoś z Was właśnie stoi w miejscu, w którym ja byłam wtedy – przytulam mocno i trzymam kciuki. Bo już pierwszy krok to wielka wygrana. A może ktoś z Was też ma za sobą podobną historię? Jeśli chcecie- podzielcie się nią w komentarzach. Ciekawe, czy widzowie serialu zauważą różnicę… ☺️"

Metamorfoza Marysi z "Pierwszej miłości" zaczęła się pół roku temu

W naszej GALERII ZDJĘĆ zobaczycie nie tylko jak Aneta Zając jako Marysia wyglądała w "Pierwszej miłości" pół roku temu, zanim w styczniu zaczęła walkę o swoje zdrowie, samopoczucie i pewność siebie.

Bo aktorka na swoim profilu na Instagramie nie czaruje swoich fanów opowieściami o cudownej metamorfozie. Udziela za to porad tym, którzy tak jak ona dostrzegli, że coś jest nie tak, że z ich ciałem dzieje się źle. Chodzi nie tylko o dietę, treningi, aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, ale przede wszystkim diagnozę i wsparcie specjalistów - lekarzy i dietetyków.

W marcowym poście Aneta Zając ujawniła kulisy tego, co zrobiła, by schudnąć ponad 10 kg!

"Dziś kontra styczeń 2025. Obiecałam Wam, że wrócę z kontynuacją tematu, który zaczęłam w zeszłym tygodniu – więc oto jestem. Czułam, że coś w moim organizmie nie działa tak, jak powinno, ale miałam mnóstwo obaw. Bałam się badań, diagnozy, tego, co usłyszę. Mówiłam sobie, że przecież sama dam sobie radę. Ale zdrowie zaczyna się od diagnostyki – i nie warto działać na oślep. Co zrobiłam? ✔ Skonsultowałam się ze specjalistami: lekarzem oraz dietetykiem. (Wam również polecam zacząć od konsultacji lekarskiej ze specjalistą obesitologiem lub endokrynologiem). Oni mają odpowiednią wiedzę i narzędzia, by właściwie ocenić stan zdrowia. Lekarz pokierował mnie dalej, wskazał, jakie badania powinnam wykonać i jakie kroki podjąć. Nie musiałam zgadywać – zostałam dobrze poprowadzona.✔ Zaczęłam uważniej przyglądać się temu, co jem – nie chodzi o rygorystyczne diety, ale o świadome wybory i słuchanie własnego organizmu.✔ W tym wszystkim bardzo ważna jest aktywność fizyczna! Jeśli chodzi o odżywianie – skorzystajcie z wiedzy dietetyka. Post przerywany, keto, low carb – każda z tych metod może działać, ale powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb. To, co pomaga jednej osobie, innej może nic nie dać, a nawet czasami zaszkodzić. Nie ma drogi na skróty. Najpierw poznaj swój organizm, potem wprowadzaj zmiany – świadome, mądre i dopasowane do siebie. Trzymam za Was kciuki! Małe kroki robią wielką różnicę ♥️"

Tak się zmieni Marysia w następnym sezonie "Pierwszej miłości" od września

Ostatnie zdjęcia Anety Zając z planu "Pierwszej miłości" z końcówki maja to już odmieniona Marysia, którą zobaczymy w następnym sezonie od września. Jeszcze szczuplejsza, radosna, promienna, pełna energii i gotowa na to, co szykuje dla niej los. I przede wszystkim scenarzyści serialu, którzy dbają o to, by dramatyczne wątki przeplatały się z nielicznymi chwilami szczęścia Marysi i jej męża Kacpra (Damian Kulec).