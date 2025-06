Pierwsza miłość. Marta przyłapie Piotrka z Melką! Zacznie podejrzewać. że to jeszcze nie koniec - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość. Fani wybrali najgorętszy wątek sezonu. To jeszcze nie koniec

Kogo kocha Marta w "Pierwszej miłości? Była z Piotrkiem, ale zakochała się w Brunie

Z kim Marta będzie w "Pierwszej miłości"? Czy Piotrek Majczyk wróci do Melki i wybaczy ukochanej, że oszukała go w sprawie interesów z handlarzami bronią z Rosji, że była zamieszana w śmierć Ani (Anna Pentz), ale nie przyznała się, że to przez nią dziewczyna Kamila (Igor Paszczyk) zginęła?

Dopiero kiedy policjant aresztował Melkę, stało się dla niego jasne, że padł ofiarą kłamstw ukochanej. A później to samo zrobiła Marta, w której ramionach Piotrek szukał pocieszenia po rozstaniu z Melką. Tyle, że ona kłamała, by chronić Bruna, a właściwie poszukiwanego przez policję Łukasza Mejera. Zakochała się w fałszywym księdzu, ale nawet samej sobie wmawiała, że to tylko przyjaźń.

Marta zazdrosna o Piotrka i Melkę w "Pierwszej miłości" po wakacjach

Przed finałem sezonu "Pierwszej miłości" Marta i Piotrek rozstali się, a ona uświadomiła sobie, że kolejny raz wpakowała się w związek bez przyszłości. Z kolei Majczyk zrozumiał, że z Martą i tak by mu nie wyszło, bo jego serce nadal należy do Melki. Trudno więc nie zadawać sobie pytania dlaczego teraz Marta zrobi się zazdrosna o Piotrka i Melkę, kiedy zobaczy tych dwoje w Barbarianie?

Zwiastun kolejnych odcinków "Pierwszej miłości" tylko podkręca napięcie wokół skomplikowanych relacji Marty z Piotrkiem, który znów będzie blisko z Melką. Bo nabierze coraz więcej wątpliwości wobec Piotrka, do kogo bije mocniej jego serce i czy Majczyk jej nie wykorzystał, by ostatecznie wrócić do swojej prawdziwej miłości.

Bruno znów pojawi się w życiu Marty w następnym sezonie "Pierwszej miłości"

Sytuację pogorszy fakt, że koło Melki w "Pierwszej miłości" po wakacjach będzie się też kręcił Krystian (Patryk Pniewski), więc Piotrek znów będzie miał rywala. A pogubiona w swoich uczuciach Marta ostatecznie nie zapomni o Brunie, który znów pojawi się w jej życiu, odsłaniając kolejne tajemnice nie tylko z mrocznej przeszłości, ale także prawdziwą tożsamość jako Łukasz Mejer.

