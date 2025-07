Pierwsza miłość. Marta i Bruno znów razem! Tak się rozwinie ich związek. Zrobi się niebezpiecznie - ZDJĘCIA

Co się stało z Brunem w "Pierwszej miłości"? Dlaczego trafił za kratki?

Uczucie Marty i Bruna w odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach zostanie wystawione na ciężką próbę! Ona dla niego była gotowa nawet okłamywać swoje przyjaciółki i kochanka Piotrka Majczyka (Michał Mikołajczak), ale jeszcze nie tak dawno on nie był w stanie zerwać z mroczną przeszłością.

Dość późno Piotrek zorientował się, że wie, iż to on jest poszukiwanym przestępcą, Łukaszem Mejerem, który bierze udział w nielegalnych walkach bokserskich w klubie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), że jego śmiertelnym wrogiem jest Iwo Konarski (Redbad Klynstra). Wiele lat temu to właśnie on skrzywdził Bruna, wciągnął go w świat pełen przemocy, agresji i podejrzanych ludzi.

Wreszcie w 4017 odcinku "Pierwszej miłości", który został wyemitowany 16 maja 2025 r., to sam Bruno zgłosił na na komendę i stanął z Piotrkiem twarzą w twarz. Doszło do konfrontacji między bandytą a policjantem, który zdał sobie sprawę, że fałszywy ksiądz długo wodził go za nos i odebrał mu miłość Marty. Zażądał od Bruna, by raz na zawsze dał jej spokój i nie wciągał jej w swój ciemny świat.

Czy Marta i Bruno w nowym sezonie "Pierwszej miłości" będą razem?

Aresztowanie Bruna w 4017 odcinku "Pierwszej miłości" uniemożliwiło Marcie bycie z ukochanym, ale to już pewne, że nie posiedzi w więzieniu z byt długo. Na planie nowego sezonu "Pierwszej miłości" właśnie powstają odcinki, w których Marta i Bruno będą znów razem! Nie trudno się jednak domyślić, że nie ma mowy o miłosnej sielance u tej pary, spokojnym życiu tylko we dwoje, związku, któremu nikt i nic nie zagrozi.

Konrad Jałowiec opublikował zdjęcia zza kulis "Pierwszej miłości" i uchylił rąbka tajemnicy, że Marta znów będzie blisko Bruno, który kolejny raz będzie walczył o życie, zostanie ciężko ranny. Wygląda na to, że miłość Marty nie wystarczy, by Bruno rozpoczął wszystko od nowa.

