Pierwsza miłość. Koniec Marysi i Kacpra? Izabela to pikuś przy tym, co zaserwuje jej siostra bliźniaczka

Dominika i Karma – duet, który może wszystko zmienić

Na najnowszych zdjęciach z planu „Pierwszej miłości” Dominika pozuje z nieznaną dotąd postacią – Karmą. Już sam wygląd nowej bohaterki wystarczył, by fani serialu zaczęli snuć teorie: ekstrawagancki styl, chłodny wzrok i aura tajemnicy – wszystko wskazuje na to, że Karma nie pojawi się we Wrocławiu przypadkowo. A jak zbliży się do Dominiki, może narobić niezłego zamieszania.

Choć relacja Marysi i Dominiki była skomplikowana, siostry miały momenty bliskości i wzajemnego wsparcia. Nie zawsze były po dwóch stronach barykady, ale też nie raz raniły się nawzajem. Teraz, gdy Dominika pojawia się w nowym towarzystwie, widzowie zastanawiają się, czy ulegnie wpływowi Karmy – i czy ich wspólna obecność nie zburzy delikatnej równowagi, którą Marysia próbowała utrzymać.

Marysia i Kacper po trudnym czasie z Izabelą

W poprzednich odcinkach to właśnie Izabela – matka Kacpra – skutecznie podkopywała fundamenty związku syna i Marysi. Działając za ich plecami, manipulowała Julką (Dąbrówka Kruk), córką Marysi, próbując przeciągnąć ją na swoją stronę. Kacper długo nie widział, że jego matka kłamie i działa z premedytacją.

Dla pary był to bardzo trudny czas. Choć walczyli o zaufanie i spokój, wszystko może znów runąć, gdy do gry wejdzie duet Dominika–Karma. Pytanie tylko, czy tym razem będą potrafili zareagować na czas?

Nowy sezon, nowy front walki?

Motywacje Dominiki i Karmy na razie pozostają tajemnicą, ale ich wspólne pojawienie się budzi mnóstwo pytań. Czy Karma ma własny cel i wykorzysta do niego Dominikę? A może to właśnie bliźniaczka Marysi stanie się celem manipulacji?

Jedno jest pewne – patrząc na przeszłość i układy między siostrami, ich historia jeszcze się nie skończyła. I jeśli ktokolwiek myślał, że Izabela była problemem, to jesień w „Pierwszej miłości” pokaże, że prawdziwe problemy dopiero się zaczynają.