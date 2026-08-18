Pierwsza miłość. Kinga upokorzona na całego! Portal plotkarski zrobi z niej głupią, a Tomek wpadnie w szał

Medialna burza wokół Kingi w "Pierwszej miłości" po wakacjach

W 4238 odcinku „Pierwszej miłości” Kinga stanie się gorącym tematem plotek i domysłów. Po trudnych miesiącach, które doprowadziły do rozpadu jej małżeństwa z Jankiem (Maciej Mikołajczyk), kobieta stanie się bohaterką złośliwego materiału opublikowanego przez portal plotkarski.

Nie będzie to zwykła plotka. Artykuł zostanie skonstruowany tak, by przedstawić Kingę w wyjątkowo niekorzystnym świetle. Dla kobiety, która i tak będzie próbowała poukładać swoje życie po ostatnich traumatycznych wydarzeniach, medialne zainteresowanie okaże się kolejnym bardzo bolesnym doświadczeniem. Sytuacja szybko przestanie być jednak wyłącznie problemem Kingi. Tomek dowie się, kto majstrował przy złośliwych wpisach. Okaże się, że to Jolka doprowadzi do zainteresowania portalu jego matką.

Tomek nie wytrzyma. Pokłóci się z Jolką na całego

Zanim prawda o artykule wyjdzie na jaw, w domu Żukowskich dojdzie zresztą do innego konfliktu. Poranek rozpocznie się od awantury Joli i Tomka o paletę cieni oraz zasady. Z pozoru błaha sprzeczka stanie się jednak początkiem znacznie większych nieporozumień. Kiedy Tomek odkryje później, że Jolka sprowadziła na Kingę uwagę mediów, jego reakcja będzie bardzo gwałtowna. Chłopak wpadnie w furię i nie będzie potrafił przejść obojętnie obok tego, co spotkało jego matkę.

Dla Kingi będzie to szczególnie trudny moment. Po śmierci córki Jaśminki, rozpadzie związku z Jankiem i wszystkich komplikacjach związanych z Lilką (Sylwia Sokołowska) kobieta będzie potrzebowała spokoju, a zamiast tego ponownie znajdzie się w centrum zainteresowania innych.

Kinga i Janek jeszcze raz zmierzą się z przeszłością

Nowy sezon „Pierwszej miłości” rozpocznie się dla Kingi również od bardzo bolesnej rocznicy. Minie rok od śmierci Jaśminki, córki Kingi i Janka, która zmarła niedługo po porodzie z powodu ciężkiej wady genetycznej.

Mimo że małżonkowie zdecydowali się na rozwód, w 4237 odcinku wspólnie odwiedzą grób córki. Wspomnienia o Jaśmince przypomną im o tragedii, która mocno wpłynęła na ich związek. To właśnie żałoba i wydarzenia, które nastąpiły później, były jednym z powodów rozpadu ich małżeństwa.

Jednocześnie przed Jankiem będzie jeszcze jedno niezwykle ważne odkrycie. Wynik testu DNA wykaże, że Pola, którą przez długi czas uważał za swoją córkę, nie jest z nim biologicznie spokrewniona. Prawda o kłamstwach Lilki jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Przed Kingą trudny czas.