Pierwsza miłość. Aneta Zając szczerze o łatce Marysi. Aktorka zdradza swoje podejście

- To był taki mój wybór, świadomy, natomiast ten mój wybór nie ogranicza mnie w robieniu innych rzeczy, innych projektów, czy tam spektakli teatralnych, tak że to nie jest jedyna moja praca - serial - mówi Aneta Zając w wywiadzie dla Pudelka.

-(...) Teraz w lipcu minie dwadzieścia jeden lat odkąd stanęliśmy na planie, tak że jest to połowa mojego życia prawie i doceniam to, że mam taką możliwość, że miałam możliwość zacząć w tym serialu swoją podróż aktorską i widzowie tak bardzo lubią ten serial i tak się bardzo zżyli z widzami, że nadal chcą nas oglądać. To jest niezwykły komplement. Jeżeli ktoś mi jeszcze mówi, że dorastał z Marysią Radosz, no to to jest w ogóle przesympatyczne dla mnie. Natomiast, tak jak mówiłam, nie ogranicza mnie to w robieniu innych, może mniej takich głośnych, medialnych rzeczy - wyjaśnia aktorka.