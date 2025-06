Pierwsza miłość. Afera po powrocie Bereniki. Fani podzieleni po pojawieniu się byłej żony Artura

Pierwsza miłość, odcinek 4036: Marta po zaginięciu Julki przyzna się Marysi, że to jej wina! Nie spojrzy Piotrkowi w oczy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Afera po powrocie Bereniki do "Pierwszej miłości"

Tego nikt się nie spodziewał! Była żona Artura powróciła do życia Kulczyckiego. I to nie w byle jakim stylu... Nie chodzi o przypadkowe spotkanie na ulicy, a o współpracę w Weksler Development! To Karol przedstawił nową pracownicę i zakomunikował, że od teraz Berenika podejmie działania, które mają uświetnić pracę biura. Artur oniemiał, bo przecież nie widział Bereniki całe lata!

Artur powie Dorocie o zdradzie Bereniki

Zdradzamy, że jeszcze w obecnie emitowanym sezonie Kulczycki przyzna się Dorocie (Magdalena Wróbel), że zdradził byłą ukochaną. Ich małżeństwo było bardzo burzliwe. Przypomnijmy, że lata temu Artur prowadził kursy uwodzenia kobiet i tak spotkał początkującą dziennikarkę, która chciała z nim zrobić wywiad. Tak zaczęła się przygoda z Bereniką, z którą potem poprowadził wspólną firmę.

Fani podzieleni. Nie każdy chce mącenia Bereniki z "Pierwszej miłości"

Wiadomo już, że kolejny sezon "Pierwszej miłości" po wakacjach przyniesie rozwój sytuacji między Kulczyckim a Bereniką. To już pewne, że kobieta nie pojawiła się w biurze Wekslera przez przypadek. Między byłymi małżonkami nadal widać napięcie. Z pewnością staną się sobie bliżsi... Czy aż tak, by drugi raz wchodzić do tej samej rzeki?

Widzowie "Pierwszej miłości" różnie reagują na powrót Bereniki. Jedni się cieszą, że kobieta znów zagościła w życiu Artura, a drudzy wyczuwają spory spisek.

Po co? Bez sensu, znowu namieszacie Znowu będą mieszać, jakoś nie przepadałam za Bereniką, dla mnie najlepiej Kinga pasowała do Artura Po co wchodzić do tej samej rzeki ? Znów Arturo romans...🙄🙄 - czytamy pod postem na oficjalnym profilu "Pierwszej miłości" na Instagramie. Bardzo fajny pomysł z powrotem Bereniki! Dużo bardziej pasuje do Artura niż Dorota, ona powinna zniknąć 😏 - pojawiają się także pochwały i sympatia wobec powrotu Bereniki.