Pierwsza miłość, 4207: Cwana Dominika weźmie się za Pawła! Bliźniaczka Marysi omota skołowanego Krzyżanowskiego - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4207 - czwartek, 30.04.2026, o godz. 18 w Polsacie

Paweł, wciąż rozbity po powrocie do Wrocławia i wydarzeniach, które przeżyje w Kolumbii, zacznie szukać kontaktu z przeszłością. Jego zachowanie zaniepokoi Kacpra (Damian Kulec), który zacznie wyraźnie widzieć, że Paweł nie odpuścił Marysi. Również Janek (Maciej Mikołajczak) spróbuje go ostrzec, bo będzie przekonany, że Krzyżanowski wciąż kieruje się emocjami i może chcieć odzyskać byłą żonę.

Paweł nie zapomni o Marysi. Postara się odzyskać byłą ukochaną?

Wszystko zacznie się komplikować, gdy w nadchodzących odcinkach "Pierwszej miłości" Paweł postanowi wprost zapytać Kacpra, czy Marysia jest szczęśliwa. Odpowiedź nie przyniesie mu spokoju, a jedynie jeszcze większy chaos w głowie. Janek spróbuje z nim porozmawiać i sprowadzić go na ziemię, ale Paweł brutalnie utnie rozmowę i da jasno do zrozumienia, że nikt nie będzie mówił mu, jak ma żyć.

Napięcie sięgnie zenitu, gdy wieczorem Paweł pojawi się pod domem Marysi i w końcu doczeka się kontaktu z nią. Czy aby na pewno spotka byłą żonę? Tu do akcji wkroczy cwana bliźniaczka.

Dominika weźmie się za Pawła w 4207 odcinku "Pierwszej miłości"?

W 4207 odcinku serialu "Pierwsza miłość" na scenę wkroczy jednak ktoś jeszcze. To Dominika szybko zorientuje się, w jakim stanie psychicznym znajduje się Paweł. Cwana i wyrachowana, zacznie go subtelnie omotywać, wykorzystując jego zagubienie i emocjonalną potrzebę bliskości. To właśnie z nią Paweł spotka się pod blokiem i przeprowadzi interesującą rozmowę.

Dominika nie będzie działać przypadkowo, bardzo szybko wyczuje, że Paweł jest łatwy do zmanipulowania, a jego uczucia do Marysi mogą stać się idealnym narzędziem do własnych celów. Janek ostrzeże go wprost, pakowanie się w tę relację z podejrzaną Dominiką może skończyć się katastrofą. Paweł jednak, jak zwykle, zignoruje sygnały ostrzegawcze, twierdząc, że kłopoty to jego specjalność.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem