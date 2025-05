Koniec Pierwszej miłości. Randka Igi z Alanem skończy się tragicznie w ostatnim 4032 odcinku - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4032 - piątek, 6.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4032 odcinku "Pierwszej miłości" Alan przewartościuje swoje dotychczasowe wybory, które wpędziły go w wielkie kłopoty. Wplątywanie się w organizację nielegalnych walk było sporym błędem, a Iwo (Redbad Klynstra) i reszta świty to na pewno nie są jego przyjaciele. Zresztą o całokształt wyborów brata będzie miał problem Oskar. W końcu nie wytrzyma i rozkręci wielką aferę.

Ostra kłótnia braci w finale sezonu "Pierwszej miłości"

Oskar wygarnie Alanowi, że naraża jego rodzinę, że Kalina (Magdalena Wieczorek) z Marlenką (Amelia i Emilia Baranowskie) również nie mogą czuć się bezpiecznie. Oskar rozkręci się w swoich oskarżeniach. Właśnie po tych słowach Alan uzna, że czas na uporządkowanie życia, spróbuje znaleźć nową, lepszą drogę i dokonać innych niż dotychczas wyborów.

Alan umówi się z Igą w finale sezonu, ale randka w 4032 odcinku "Pierwszej miłości" nie dojdzie do skutku

Bliższa zażyłość u Igi i brata Oskara nawiąże się od momentu dobrego uczynku Alana. Chłopak obroni stewardessę przed bezczelnym oprychem na ulicy, co mocno jej zaimponuje. Od tego momentu zacznie więcej myśleć o znajomym, a nawet przywiezie mu prezent z jednej ze swoich podróży.

I tak w finale sezonu "Pierwszej miłości" Alan umówi się z Igą, bo pomyśli, że pogłębienie relacji z córką Pauliny (Jowita Budnik) to coś, czego potrzebuje. Niestety już wiadomo, że do spotkania nie dojdzie! Wszystko przez to, że w klubie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) dojdzie do tragedii. Brat Oskara zostanie zaatakowany, a na miejscu pojawi się ogień. Nie dość, że Alan znajdzie się w sytuacji zagrożenia życia, to jeszcze Marysia (Aneta Zając) także oberwie!

To Kacper (Damian Kulec) w 4032 odcinku "Pierwszej miłości" rzuci się na ratunek żonie. Czy zdoła pomóc także Alanowi? O tym przekonamy się niebawem. Finał "Pierwszej miłości" skończy się z przytupem....

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Kinga i Lilka zaczną rodzić w tym samym czasie! Marysia przyłapie Kacpra z Mają Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.