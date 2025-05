Koniec Pierwszej miłości. Będzie rozstanie Emilki i Bartka? Odsiadka w więzieniu wszystko zmieni - ZDJĘCIA

Koniec Pierwszej miłości. Kacper przekona się, że Marysia nie myliła się co do jego matki Izabeli. Straszny w skutkach pożar w ostatnim 4032 odcinku - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4032 - piątek, 6.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W finałowym, 4032 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do rozstania Emilki i Bartka?! Odsiadka Miedzianowskiego to nie będzie łatwy czas dla tej relacji. Szczególnie że do ostatniego momentu para łudziła się, że lekarz uniknie odsiadki.

Bartek źle zniesie półroczną odsiadkę w więzieniu. Będzie odizolowany od bliskich!

Przypomnijmy, że. u Bartka znaleziono broń, z którego wykonano napadu. Chociaż tłumaczył, że kupił broń dla ochrony własnej i swojej rodziny, ponieważ czuł zagrożenie z tytułu działań psychola Mateusza (Lesław Żurek), ostatecznie nie przekonał sądu. Mało tego, wraz z Emilką spóźnili się na rozprawę, bo mieli wypadek samochodowy. Wyrok spoczywający na Bartku się uprawomocni, a on pójdzie na pół roku do więzienia.

Będzie rozstanie Emilki i Bartka w ostatnim, 4032 odcinku "Pierwszej miłości"?!

Zdradzamy, że w finałowym, 3032 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do ostrego zgrzytu między Emilką i Bartkiem. Wszystko przez to, że stęskniony i zagubiony w nowej rzeczywistości Miedzianowski zacznie podejrzewać partnerkę o zdradę! To dlatego, że córka Śmiałka (Paweł Okoński) skupi się na działaniach w sprzedanej fabryce. To Fryderyk Graff (Andrzej Kłak) skupi na sobie uwagę przedsiębiorczyni. Król dżemu nie wyjdzie z podziwu nad Emilką.

Zajęta sprawami na wolności Emilka, spóźni się na widzenie do ukochanego w 3032 odcinku "Pierwszej miłości". To wzbudzi w Bartku poważne podejrzenia. Czy dojdzie do zdrady, a może to tylko wymysły zagubionego Miedzianowskiego?!