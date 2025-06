Pierwsza miłość

Koniec Pierwszej miłości. Angelika umrze w ostatnim 4040 odcinku? Biały z Filipem tak tego nie zostawią - ZDJĘCIA

W finałowym, ostatnim 4040 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do tragedii?! Co dalej z chorą na białaczkę Angeliką (Patrycja Franczak)?! Filip (Dominik Smaruj) oraz Biały (Igor Paszczyk) mocno zaangażują się w nagłe zniknięcie dziewczyny z We-Med. Rodzice Angeliki będą przerażeni i wściekli, a Kamil sam spróbuje dogadać się z przerażającą Elizą (Anna Maria Sieklucka) i nieustępliwym Bolesławem (Dawid Zawadzki). Czy w 4040 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do największego koszmaru, a Angelika umrze w finale sezonu?