Na Wspólnej, odcinki 4207-4208. Szokujący finał romansu Elizy zniweczy spokój Bergów

Rodzinny dramat w "Na Wspólnej"

Odcinki 4207 oraz 4208 serialu "Na Wspólnej" przyniosą widzom dramatyczne rozbicie rodziny Bergów. Szkolne przedstawienie z udziałem Juniora zakończy się wielką awanturą. Bezpośrednią przyczyną tego zamieszania będzie ujawnienie ukrywanego dotąd romansu Elizy.

"Na Wspólnej". Czy Eliza i Bartek wyjadą za granicę?

W epizodzie numer 4207 emocje Juniora sięgną zenitu. Chłopak nie będzie w stanie wyrzucić z pamięci obrazu matki tulącej się do jego trenera. Równocześnie Bartek postanowi usunąć się w cień i zadeklaruje całkowity wyjazd z kraju, chcąc w ten sposób uszanować ostateczną decyzję Elizy. Sytuacja nabierze jednak nieoczekiwanego tempa, gdy młody Berg przypadkowo podsłucha dyskusję szkoleniowca z Sylwią. Kobieta wprost rzuci oskarżenie, że mężczyzna zostawia ją tylko po to, aby potajemnie opuścić Polskę w towarzystwie Bergowej.

Dramat na scenie w "Na Wspólnej". Jarek dowiaduje się o zdradzie Elizy

Epizod 4208 skupi się wokół wyczekiwanego spektaklu w szkole Juniora. Od samego poranka nastolatek będzie traktował matkę z ogromną wrogością, jednak ta nie zorientuje się w powadze sytuacji. Prawdziwy dramat rozegra się na oczach publiczności, wśród której zasiądzie cała rodzina Bergów oraz niespodziewanie sam Bartek. Widok trenera doprowadzi Juniora do szału. Chłopak z zaskoczenia zaatakuje mężczyznę fizycznie, głośno wykrzykując, że ten próbuje ukraść mu matkę. Świadkiem tej wstrząsającej sceny będzie niczego nieświadomy Jarek.

"Na Wspólnej" odcinek 4207: Trudne decyzje Bartka i walka o niewinność Damiana

Przerażony wizją rozpadu rodziny Junior próbuje poradzić sobie z widokiem całującej się matki i podczas śniadania rzuca znaczące aluzje. Trener Bartek powiadamia swoich podopiecznych o konieczności zmiany klubu, motywując to wyprowadzką z Polski. Mimo burzliwych emocji, pozornie spokojny Junior zaprasza Wichrowskiego na swój występ, a zaraz po tym słyszy awanturę Sylwii, która oskarża Bartka o planowaną ucieczkę z Elizą. Z kolei najbliżsi Damiana stają na rzęsach, aby wyciągnąć go z problemów. Weronika stara się dodać otuchy Monice, zdając sobie sprawę z beznadziejnego położenia Cieślika. Sławek nabiera podejrzeń w kwestii kradzieży telefonu z magazynu dowodów i interweniuje u Remka, dawnego znajomego ze szkoły policyjnej. Równocześnie Monika błaga Igora o wsparcie w dowiedzeniu niewinności męża, co przypadkowo podsłuchuje Sandra. W innym wątku Darek i jego ojciec planują zdemaskować Kalinę, po tym jak Zakościelny uwierzył synowi w próbę wrobienia go w gwałt. Z kolei zdesperowany Łukasz dowiaduje się, że szantażująca go Kasia to żona Żbika, i grozi Kalinie, że pociągnie ją za sobą na dno, jeśli znów trafi za kratki.

"Na Wspólnej" odcinek 4208: Brutalny atak Juniora i prowokacje Sandry

Dzień premiery szkolnego spektaklu rozpoczyna się od opryskliwego zachowania Juniora wobec matki, co naiwna Eliza tłumaczy zwykłym stresem przed występem. Gdy na widowni zasiada cała rodzina Bergów, pojawia się tam również Bartek, co momentalnie wyzwala w nastolatku ogromną agresję. Junior zbiega ze sceny i z pięściami rzuca się na trenera, wykrzykując oskarżenia o kradzież matki. W tym samym czasie przebywający w areszcie Damian staje się ofiarą współwięźniów, ale przed kolejnym pobiciem ratuje go paczka dostarczona przez żonę, za którą mężczyzna obiecuje regularnie opłacać oprawców. Sławek przekazuje Włodkowi nagrania z monitoringu, dzięki czemu Zięba błyskawicznie rozpoznaje fałszywą dziennikarkę odpowiedzialną za kradzież telefonu Cieślika. Z kolei zakochana Julka jest wyraźnie poruszona po otrzymaniu od Leona gotowego teledysku i po lekcjach spotyka się z chłopakiem. W innej części miasta Igor deklaruje Smolnemu chęć poprowadzenia śledztwa wokół sprawy Damiana. Wyprzedza go jednak Sandra, która zjawia się w barze Ziębów i zaczyna agresywnie wypytywać o rzekomego pedofila. Sprowokowany Włodek traci panowanie nad sobą, ale z opresji wyciąga go wchodząca do lokalu Żaneta.

