Na Wspólnej, odcinki 4205-4206. Szokujące zarzuty zrujnują życie Cieślików. Damiana pobiją w areszcie - ZDJĘCIA

Szok w "Na Wspólnej". Damian Cieślik oskarżony o pedofilię

W odcinkach o numerach 4205 i 4206 widzowie zobaczą niezwykle dramatyczne sceny. Funkcjonariusze policji zatrzymają Damiana, zarzucając mu intymne kontakty z czternastoletnią dziewczyną. Sławek przekaże Monice druzgocącą wiadomość, oceniając położenie mężczyzny jako całkowicie beznadziejne.

Sytuacja za kratkami błyskawicznie wymknie się spod kontroli, ponieważ Cieślik padnie ofiarą brutalnego pobicia przez innych współosadzonych. Dodatkowo policyjny materiał dowodowy będzie jednoznacznie wskazywał na jego winę w tej bulwersującej sprawie. Monika całkowicie odrzuci te oskarżenia i podejmie desperacką walkę o ocalenie swojego męża przed niesprawiedliwym wyrokiem.

Igor i Sławek szukają spisku w sprawie Damiana Cieślika

Zdesperowana żona zwróci się o wsparcie do Igora, licząc, że jego dziennikarskie doświadczenie pomoże zdemaskować osobę, która celowo niszczy życie jej ukochanego. Równolegle Sławek rozpocznie prywatne dochodzenie, odkrywając mocne poszlaki świadczące o tym, że Damian padł ofiarą wyrachowanej intrygi. Największym wyzwaniem okaże się jednak oficjalne udowodnienie tego spisku przed organami ścigania.

"Na Wspólnej" odcinek 4205. Zdrada Elizy wychodzi na jaw (premiera 4 maja)

Czwarty maja przyniesie premierę epizodu 4205, w którym Eliza podejmie próbę ratowania małżeństwa i postanowi ostatecznie zakończyć relację z Bartkiem. Przyzna się Jarkowi do fascynacji innym mężczyzną, jednak zatai fakt fizycznej zdrady. Kiedy Bergowa spotka się z kochankiem po treningu syna, ich pożegnalny pocałunek zauważy Junior, celowo naprowadzony w to miejsce przez zazdrosną Sylwię. Tymczasem Mariusz wpadnie w niewytłumaczalną furię na cmentarzu podczas pogrzebu rodziców Alana, brutalnie nokautując Novaka i wyzywając Olę oraz Zimińskiego. Całkowicie zignoruje przy tym trwające przygotowania do własnej obrony przed sądem dyscyplinarnym. Z kolei w domu Klusków matka Brygidy znajdzie mnóstwo ukrytej gotówki, a Remek i Brygida wprowadzą się do rodziców, by pilnować leczącego się ojca, co szybko doprowadzi do kolejnych nieprzewidzianych problemów.

Streszczenie "Na Wspólnej" 4206. Kasia zastawia pułapkę na oszusta (premiera 5 maja)

Piątego maja, w odcinku 4206, Monika dowie się o usunięciu jej z trójki klasowej, jednak natychmiast znajdzie wsparcie u matki Fiony. Wkrótce potem do jej mieszkania wkroczy policja i aresztuje Damiana pod zarzutem pedofilii, co Krupski ironicznie skomentuje tuż przed samym zatrzymaniem. Z kolei Kasia pomyślnie zrealizuje swoją prowokację i złapie w pułapkę Łukasza, który jako fałszywy doradca próbował wyłudzić od niej aż 100 tysięcy złotych. W innych wątkach Tadeusz brutalnie zaatakuje Żbika za rzekome nastawianie Marysi przeciwko Kalinie. W redakcji zapanuje ogromna wściekłość, gdy wyjdzie na jaw, że konkurencja ukradła hitowy temat Sandry, przed czym zresztą dziennikarka wcześniej lojalnie ostrzegała. Dodatkowo załamana Julka, po bolesnym rozstaniu z Kosmą, znajdzie pocieszenie w alkoholu u boku Leona.

