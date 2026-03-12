Potężny cios dla Darka w "Na Wspólnej". Zniknie ogromna kwota, a oskarżenia padną na niego

Konflikt pomiędzy Darkiem (w tej roli Michał Mikołajczak) a Kaliną (graną przez Katarzynę Gałązkę) przybiera na sile, a uwielbiany przez fanów bohater ponosi coraz większe straty. W 4181. epizodzie popularnej telenoweli kobieta przypuści kolejny, niezwykle drastyczny atak. Jej intryga doprowadzi do kradzieży w kancelarii, skąd zniknie imponująca kwota dwustu tysięcy złotych. Choć sprawcą tego czynu będzie Łukasz, cała wina zostanie zrzucona na Żbika. Zakościelny szybko dojdzie do wniosku, że to właśnie jego potomek dopuścił się przestępstwa w ramach odwetu za wcześniejsze zwolnienie. Poważne zarzuty sprawiają, że Darek może pożegnać się nie tylko z Kasią, bliskimi i posadą, ale również stanąć przed widmem utraty wolności. Sprawa jest na tyle poważna, że wkroczenie organów ścigania zapowiada potężne kłopoty.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej. Eliza wda się w romans? To, co zrobił trener, nie mieści się w głowie

Darek oskarżony przez ojca. Co jeszcze wydarzy się w 4181. odcinku "Na Wspólnej"?

Zgodnie z misternym planem Kaliny, Łukasz wynosi z sejfu ogromną gotówkę, a wściekły Andrzej natychmiast odwiedza Darka, bezpardonowo oskarżając go o przywłaszczenie majątku w ramach zemsty. Młody prawnik jest całkowicie zszokowany takimi słowami ze strony własnego ojca i musi zmierzyć się z ogromnym upokorzeniem. Równolegle rozgrywa się dramat w rodzinie Szulców. Wojtek dowiaduje się telefonicznie, że jego ojciec przeszedł operację przeszczepu nerki i pilnie potrzebuje wsparcia. Mimo stanowczych sprzeciwów Juliusza, decyduje się przyjąć go pod swój dach. Choć mały Ludwiś jest zachwycony obecnością dziadka, Żaneta nie kryje ogromnej irytacji z powodu nowego lokatora, wprost nazywając go osobą obcą. Jej ostre słowa niechcący docierają do uszu chorego mężczyzny. Z kolei Remigiusz wreszcie odzyskuje zdolność widzenia i z radością patrzy na swoją partnerkę oraz nietypową serdeczność matki wobec Brygidy. Sielankę przerywa jednak informacja, że rodzice postanowili wynająć lokum tuż obok niego. Zaskoczony Klusek podejmuje spontaniczną decyzję o natychmiastowej przeprowadzce do ukochanej, wprawiając ją w ogromne zdumienie. Telewizyjna premiera tego odcinka zaplanowana jest na 18 marca na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.