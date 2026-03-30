Na Wspólnej, odcinki 4190-4192. Szokujący plan Kasi wobec bezwzględnej Kaliny

Najnowsze epizody zwiastują potężne zawirowania w relacji Kasi, Darka oraz przebiegłej Kaliny. Żbikowa wspólnie z Anetą przygotują misterną intrygę wycelowaną w psychopatkę, która nieświadomie wpadnie w sidła spisku. Równolegle Szulcowie znajdą się w poważnych opałach, ponieważ Wojtek zacznie namawiać Andżelę do porzucenia partnera. Z kolei Igor będzie musiał opędzać się od zalotów nowej koleżanki, a jego córka wplącze się w skomplikowany układ miłosny.

Honorata załamana utratą majątku w "Na Wspólnej". Odcinek 4190

Hofferowie z dnia na dzień tracą dorobek życia, jednak w tej tragicznej sytuacji mogą liczyć na wsparcie najbliższych. Roman zdaje sobie sprawę, że ich dawny pensjonat zamienił się w zgliszcza. Nic niepodejrzewająca Honorata snuje plany o odnowieniu budynku, a po usłyszeniu brutalnej prawdy całkowicie się załamuje. W trudnych chwilach pocieszenie znajduje u Boskiej, podczas gdy Edward przekazuje Romanowi środki odkładane na wesele. Dodatkowo Włodek zaprasza zrozpaczonych przyjaciół pod swój dach. W tym samym czasie Kasia decyduje się na niebezpieczną konfrontację z Kaliną. Szantażowana przez Łukasza oszustka zdobywa kolejne fundusze na jego milczenie. Żbikowa wdraża w życie swój plan i z płaczem wyznaje teściowi, że Darek wyrządził jej krzywdę. Współczujący Andrzej obejmuje roztrzęsioną synową. Misterny plan przynosi efekty, ponieważ niedługo potem Zakościelna wydzwania do Żbika, natomiast Kalina kontaktuje się z Kasią. Wieczorem Igor wybiera się na spotkanie z Anią, a w redakcji Gwiazda przedstawia wszystkim dziennikarkę Sandrę. Prezes informuje Krzysztofa, że nowa pracownica to jego krewna, po czym oddaje ją pod skrzydła Nowaka. Kobieta zaprasza Igora na alkohol, jednak ten odmawia ze względu na randkę. Z kolei Julka udaje się z Leonem na wydarzenie sportowe.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ogromne zarobki gwiazd telewizji. Kto płaci lepiej - TVP czy TVN?

Problemy zdrowotne profesor Agier w serialu "Na Wspólnej". Odcinek 4191

Damian z Roztocką stawiają się na komendzie, licząc na pozyskanie wyników analizy danych ze smartfona Cieślika. Funkcjonariusze stosują jednak uniki, a w mediach wybucha afera, w której Krupski informuje o zaginięciu wspomnianego urządzenia. Polityk publicznie oskarża o ten incydent bliskich Damiana, a szefowa policji stanowczo radzi Dziedzicowi unikanie tematu. Z kolei profesor Agier przeżywa ogromny stres w związku z badaniami neurologicznymi. Kobieta i jej córka Łucja drżą przed potwierdzeniem Alzheimera. Wyniki testów pamięciowych okazują się druzgocące, a po przewiezieniu na oddział zagubiona pacjentka uważa własne dziecko za personel medyczny. Zrozpaczona Łucja nie potrafi pogodzić się ze stanem zdrowia swojej matki. W innej części miasta Kosma atakuje Julkę za publiczne pokazywanie się w towarzystwie rapera Leona. Dziewczyna nie akceptuje takiego zachowania i wkrótce spotyka na ulicy muzyka, który wprost wyznaje jej zauroczenie. Równolegle nowa koleżanka z pracy odważniej podrywa Igora. Sandra proponuje wspólną realizację materiałów i kładzie dłoń na nodze dziennikarza. Zdecydowana reakcja Nowaka doprowadza ją do wściekłości.

Darek i Kasia oszukują Kalinę w nowym odcinku "Na Wspólnej". Odcinek 4192

Justyna wprost wypytuje Żbika o stosowanie przemocy względem Kasi. Prawnik zaprzecza oskarżeniom w tak mało wiarygodny sposób, że Zakościelna całkowicie traci do niego zaufanie, co było głównym celem mecenasa. Kalina daje się wciągnąć w pułapkę i radzi Zakościelnym spotkanie z Kasią. Kobieta zjawia się na miejscu i perfekcyjnie gra zastraszoną żonę, po czym nagle wkracza Darek. W szpitalu cierpiąca na problemy neurologiczne profesor Agier zakłada fartuch i udaje się na oddział kardiochirurgii. Zauważa tam ciężko chorego pacjenta, u którego Hoffer z Nalepą diagnozują zawał. Krystyna profesjonalnie bada chorego i podaje całkowicie odmienne rozpoznanie medyczne. Zdezorientowani lekarze wpadają w osłupienie, a starsza kobieta bierze Lwa i Kamila za niewyedukowanych studentów. Tymczasem Andżela błaga Szulca o kontynuowanie lekcji jazdy wbrew zakazom partnera. Gangster Misio wpada w szał na wieść o ich spotkaniach. Wojtek przekonuje kursantkę do zakończenia toksycznego związku. Żaneta postanawia nagłośnić temat nękania Damiana, jednak nie wie jak powstrzymać Krupskiego, który rozpowiada o bezkarności rzekomego pedofila.

