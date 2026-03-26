Na Wspólnej, odcinek 4190: Roman i Honorata stracą wszystko, ale to zszokuje ich najbardziej

Pożar u Hofferów z 4188. odcinka "Na Wspólnej" okaże się być znacznie większym dramatem niż moglibyśmy początkowo przypuszczać. Polskie telenowele mają to do siebie, że ich scenarzyści lubią nas straszyć, a ostatecznie zamiast wielkiego pożaru kończy się na miałkim niewypale, bo to, co miało być tragedią, jest zaledwie drobną przeszkodą. Cóż... nie tym razem, co boleśnie pokaże nam odcinek 4190, który ukaże się we wtorek 7 kwietnia. Szczegóły poniżej.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"Na Wspólnej" odcinki 4188-4189. Pożar trawi pensjonat Romana i Honoraty

W 4188. odcinku "Na Wspólnej" (emisja w środę 1 kwietnia) dorobek życia Hofferów zawiśnie na włosku. Gdy zawyje alarm przeciwpożarowy, Roman i Honorata zaczną ewakuację gości pensjonatu. W kolejnym odcinku okaże się, że ogień i dym utrudniają akcję ratunkową, a na domiar złego w środku uwięziona będzie Teresa, przez co Edward zacznie odchodzić od zmysłów. Będzie o krok od tragedii.

"Na Wspólnej" odcinek 4190. Roman i Honorata tracą wszystko, ale pojawia się nadzieja

W 4190. odcinku "Na Wspólnej" wszystko stanie się jasne - Hofferowie stracili pensjonat, z którego zostały zaledwie gruzy i popiół. Honorata kompletnie się załamie, ale wtedy do akcji wkroczą ich przyjaciele. Boska będzie służyć wsparciem emocjonalnym, zaś Edward - finansowym. Odda Romanowi wszystkie swoje oszczędności, które odłożył na wymarzony ślub. To się nazywa prawdziwy przyjaciel! Na wysokości zadania stanie też Włodek Zięba, który zaproponuje, by Roman i Honorata zamieszkali u niego do czasu, aż nie staną na nogi. Co jeszcze wydarzy się w 4190. odcinku "Na Wspólnej" (7.04.2026)? Po szczegóły z pozostałych wątków zapraszamy do streszczenia, które znajdziecie pod poniższą galerią.

"Na Wspólnej" odcinek 4190. Streszczenie

Honorata i Roman tracą wszystko, oprócz… przyjaciół! Roman już wie, że pensjonat to jedno wielkie pogorzelisko. Tymczasem nieświadoma niczego Honorata planuje remont. Gdy słyszy od męża, że nie ma czego odbudowywać, kompletnie się rozsypuje… Honoratę pociesza Boska, a Edward oddaje Romanowi swoje oszczędności, które zbierał na ślub. Włodek również wspiera przyjaciół – proponuje Hofferom, żeby z nim zamieszkali… Kasia rozpoczyna ryzykowną grę z Kaliną! Kalina – nękana przez Łukasza – zdobywa kolejne pieniądze, żeby go uciszyć. Tymczasem Kasia zaczyna realizować swój plan odwetu na oszustce – wpada zapłakana do kancelarii teścia i żali mu się, że Darek wpadł w szał i ją skrzywdził! Poruszony Andrzej przytula synową... Plan działa – wieczorem do Żbika wydzwania Zakościelna a do Kasi... Kalina! Igor ma randkę z Anią a Julka z... Leonem?! Igora i Smolnego zaskakuje Gwiazda – wprowadza do redakcji uznaną młodą dziennikarkę. Prezes przekazuje Sandrę pod opiekę Nowaka a Krzysztofowi oznajmia, że kobieta jest jego krewną… Sandra próbuje wyciągnąć Igora na drinka, ale ten odmawia – ma dziś randkę z matką swojego syna. Tymczasem Julka idzie z Leonem na sportowy event…