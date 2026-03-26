Na Wspólnej. Zapłakana Kasia krzyczy, że Darek ją skrzywdził. Pogrąży tym Kalinę

Wyobraźnia scenarzystów "Na Wspólnej" zaskoczyła nas już nie raz, nie dwa, zatem nie dziwcie się, że pomysł Kasi (Julia Chatys) na rozprawienie się z psychopatką Kaliną (Katarzyna Gałązka) będzie dość... nieszablonowy. Oskarży bowiem Darka (Michał Mikołajczak) o przemoc domową. Szczegóły znajdziecie w poniższych streszczeniach odcinków 4190 i 4192, które ukażą się w dniach 8 i 9 kwietnia w TVN.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Na Wspólnej" odcinek 4190, streszczenie. Kasia płacze i oskarża Darka

Honorata i Roman tracą wszystko, oprócz… przyjaciół! Roman już wie, że pensjonat to jedno wielkie pogorzelisko. Tymczasem nieświadoma niczego Honorata planuje remont. Gdy słyszy od męża, że nie ma czego odbudowywać, kompletnie się rozsypuje… Honoratę pociesza Boska, a Edward oddaje Romanowi swoje oszczędności, które zbierał na ślub. Włodek również wspiera przyjaciół – proponuje Hofferom, żeby z nim zamieszkali… Kasia rozpoczyna ryzykowną grę z Kaliną! Kalina – nękana przez Łukasza – zdobywa kolejne pieniądze, żeby go uciszyć. Tymczasem Kasia zaczyna realizować swój plan odwetu na oszustce – wpada zapłakana do kancelarii teścia i żali mu się, że Darek wpadł w szał i ją skrzywdził! Poruszony Andrzej przytula synową... Plan działa – wieczorem do Żbika wydzwania Zakościelna a do Kasi... Kalina! Igor ma randkę z Anią a Julka z... Leonem?! Igora i Smolnego zaskakuje Gwiazda – wprowadza do redakcji uznaną młodą dziennikarkę. Prezes przekazuje Sandrę pod opiekę Nowaka a Krzysztofowi oznajmia, że kobieta jest jego krewną… Sandra próbuje wyciągnąć Igora na drinka, ale ten odmawia – ma dziś randkę z matką swojego syna. Tymczasem Julka idzie z Leonem na sportowy event…

30

"Na Wspólnej" odcinek 4191, streszczenie. Kalina łyka haczyk, a Justyna nie wierzy w niewinność Darka

Przekręt Kasi zniszczy Darka?! Justyna pyta Żbika, czy był agresywny wobec Kasi. Darek się wypiera – ale tak, że Zakościelna przestaje mu wierzyć! Żbikowi o to chodziło... Kalina łyka haczyk – sugeruje Zakościelnym, żeby zaprosili do siebie Kasię. Żbikowa przychodzi – świetnie odgrywa zalęknioną ofiarę. Nagle wparowuje tam Darek! Agierowa pamięta... jak ratować życie ludzi! Profesor Agier, pacjentka neurologii, wkłada fartuch lekarski i rusza na oddział kardiochirurgii! Trafia tam na nowego pacjenta w ciężkim stanie, u którego Hoffer i Nalepa podejrzewają zawał. Krystyna fachowo osłuchuje serce pacjenta i stawia… zupełnie inną diagnozę! Zszokowani lekarze nie wiedzą, co robić – Agier bierze Lwa i Kamila za niedouczonych studentów! Szulcowie szukają kłopotów?! Andżela prosi Szulca, by – wbrew jej narzeczonemu – dalej przygotowywał ją do egzaminu na prawko. Gangster "Misio" jest wściekły gdy to odkrywa. Tymczasem Wojtek namawia Andżelę, by się uwolniła od narzeczonego! Żaneta chce nagłośnić sprawę prześladowania Damiana i zniszczenia jego auta. Nie wie tylko, jak poradzić sobie z Krupskim – senator rozgłasza, że pedofil-Cieślik czuje się bezkarny!

