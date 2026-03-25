Na Wspólnej, odcinki 4186-4189. Pożar pensjonatu i atak z użyciem nożyczek! Seria dramatycznych zdarzeń - ZDJĘCIA

Świeże epizody "Na Wspólnej" obfitują w tragiczne wydarzenia. Brygida nieustannie dopytuje Kluska o powody jego odrzucenia, natomiast Łukasz ponownie zaczyna prześladować Kalinę, z którą Kasia postanawia twardo konkurować. Darek planuje zrezygnować z batalii przeciwko psychopatycznej kobiecie, jednak jego małżonka kategorycznie odmawia uległości w tej sprawie.

Najpotężniejsze wstrząsy czekają jednak rodzinę Hofferów. Najpierw Agierowa nie rozpoznaje Boskiej i rzuca się na nią trzymając ostre nożyczki, a niedługo potem wybucha ogromny pożar w obiekcie noclegowym Romana oraz Honoraty. Egzystencja Teresy znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Dokładne streszczenia odcinków 4186, 4187, 4188 i 4189 produkcji "Na Wspólnej", zaplanowanych na dni 30 marca - 2 kwietnia 2026 roku, prezentujemy w dalszej części tekstu.

Streszczenie odcinka 4186 serialu "Na Wspólnej". Awantury u Czerskich i kłopoty w szpitalu

Czerski uważa, że to małżonka ponosi winę za jego nagłe wybuchy złości. Poranne kłótnie Oli i Mariusza obserwuje matka mężczyzny. Kiedy Otylia rozmawia z synem w cztery oczy, ten usprawiedliwia agresję konfliktami z partnerką, która wbrew jego woli kontaktuje się ze swoim dawnym ukochanym. Czerska natychmiast odwiedza Zimińskich i żąda stanowczej interwencji. Brygida domaga się wyjaśnień dotyczących oziębłości Kluska. Kobieta musi wesprzeć w obowiązkach zawodowych Ilonę, dlatego Remek prosi swoją matkę o opiekę nad małą Oliwką. Kluskowa wykorzystuje okazję, aby uświadomić synowi mroczną przyszłość z taką partnerką. W międzyczasie Brygida konsultuje się z Ilonzą, a Zdybicka sugeruje, że brak intymności wynika z ukrytych kompleksów mężczyzny. Wieczorem dziewczyna zapewnia Remka, że fizyczne detale nie mają dla niej znaczenia. W szpitalu wybucha afera, ponieważ Górska zaraziła Antka gronkowcem. Siostra Raźnego zjawia się z prawnikiem i domaga się wypisania brata z placówki. Dyrektorka dowiaduje się o nosicielstwie doktor Górskiej, podczas gdy Kamil i Patrycja obawiają się upadku reputacji całego oddziału.

Dramat w domu Kamila w 4187 odcinku "Na Wspólnej". Kasia wypowiada wojnę

Posiadłość Kamila staje się miejscem przerażających scen. Boska przyjeżdża zająć się swoją wnuczką, jednak profesor Agier traci kontakt z rzeczywistością i atakuje ją niebezpiecznym narzędziem. W tym samym czasie hospitalizowany Antek przyznaje się do zaniedbań higienicznych przed zabiegiem chirurgicznym oraz dotykania rany. Łucja uświadamia pacjentowi jego własną odpowiedzialność za pogorszenie stanu zdrowia. Matka Brygidy zjawia się w lokalu Zięby w poszukiwaniu zatrudnienia i z radością przyjmuje posadę osoby sprzątającej. Jolanta zauważa zmartwionych rodziców Kluska, dosiada się do bogaczy i obiecuje pomoc w przekonaniu młodych do przeprowadzki z dala od miasta. Remek w końcu ujawnia Brygidzie prawdziwy powód swoich problemów z intymnością, co wywołuje u niej ogromne zdumienie. Kasia godzi się z Darkiem, a on sam decyduje się na wycofanie oskarżeń przeciwko Kalinie z powodu zmęczenia ciągłymi konfliktami. Żona Żbika odrzuca kapitulację i z pomocą Anety planuje konfrontację z dręczycielką. Równocześnie Łukasz spotyka się z Kaliną, informując ją, że kompromitujące nagranie wideo nadal istnieje.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej znika z ramówki TVN. Jeden odcinek mniej w tygodniu

Pożar u Hofferów w 4188 odcinku "Na Wspólnej". Problemy senatora Cieślika

Ogień trawi obiekt noclegowy należący do Romana oraz Honoraty. W drodze do pensjonatu Boska niemal zderza się z pojazdem prowadzonym przez mężczyznę wcześniej zgłoszonego na policję za nielegalne pozbywanie się odpadów. Rodzina Edwarda oczekuje na Teresę, aby wspólnie świętować ich zaręczyny, a Honorata entuzjastycznie organizuje przyjęcie weselne. Radosną atmosferę gwałtownie przerywa włączenie się systemu ostrzegania o pożarze. Zszokowani Hofferowie błyskawicznie przystępują do wyprowadzania wszystkich klientów z płonącego budynku. Michał deklaruje chęć wsparcia finansowego nowej działalności kosmetycznej Lucy, co bardzo wzrusza początkującą bizneswoman. Radość psuje Baliszewski, oskarżając kobietę o żerowanie na Brzozowskim i przypominając jej przeszłość związaną z prostytucją. Ilona uświadamia Michałowi, że Lucy prawdopodobnie darzy go głębokim uczuciem. Rodzina Cieślików ukrywa się w domu przed natarczywymi reporterami. Opinia publiczna jest bezlitosna, a funkcjonariusze policji nie potrafią namierzyć fałszywej dziennikarki odpowiedzialnej za kradzież telefonu Damiana. Śledczy ignorują kwestię pochodzenia materiałów na urządzeniu, dlatego Dziedzic sugeruje wynajęcie wybitnego adwokata.

Walka o życie Teresy w odcinku 4189 serialu "Na Wspólnej". Bójka przed szkołą

Ewakuacja płonącego pensjonatu Romana i Honoraty przebiega w dramatycznych warunkach z powodu gęstego dymu. Zrozpaczony Edward wpada w panikę, wiedząc, że jego narzeczona wciąż przebywa w niebezpiecznej strefie. Strażacy siłą powstrzymują Leśniewskiego przed wejściem do budynku. Lucy odrzuca finansowe wsparcie Michała, decydując się na standardowy kredyt bankowy i proponuje czasowe rozstanie z powodu zbyt częstych spotkań. Brzozowski przystaje na tę propozycję, borykając się z własnymi, niejasnymi uczuciami wobec kobiety. Zaraz po rozstaniu Lucy przypadkowo wpada na syna Michała, wytrącając mu smartfon z dłoni, jednak zafascynowany jej urodą Ignacy w ogóle nie okazuje złości. Cieślik nagrywa publiczne oświadczenie odrzucające oskarżenia o pedofilię, a w nagraniu uczestniczy Monika oraz Kajetan. Publikacja materiału przez Żanetę w sieci wywołuje kolejną lawinę nienawistnych komentarzy. Fala hejtu uderza bezpośrednio w Kajetana, który po usłyszeniu obraźliwych uwag na temat ojca przed budynkiem szkoły, traci panowanie nad sobą i rzuca się z pięściami na rówieśnika.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Tak będzie wyglądał powrót Pawła do domu Mostowiaków! Razem z Agnes wychowa syna Antosia - ZDJĘCIA