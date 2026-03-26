Na Wspólnej, odcinek 4189: Teresa uwięziona w pożarze! Zrozpaczony Edward siłą powstrzymywany przed wejściem w płomienie - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" zaserwował nam prawdziwy rollercoaster emocji, od radosnych chwil po dramatyczne zwroty akcji. Radosne świętowanie zaręczyn Teresy i Edwarda w pensjonacie Hofferów zostało brutalnie przerwane, gdy budynek stanął w ogniu, zmuszając wszystkich do natychmiastowej ewakuacji. Wątki sercowe również nabrały tempa, gdy Michał postanowił zainwestować w firmę Lucy, co spotkało się z upokarzającą reakcją Baliszewskiego i sugestią Ilony, że kobietę i Brzozowskiego łączy coś więcej. W tym samym czasie Cieślikowie, przytłoczeni medialną nagonką i brakiem postępów w śledztwie, otrzymali od Dziedzica kluczową radę, by wynająć dobrego prawnika. Na dodatek w drodze na uroczystość Boska niemal zderzyła się z mężczyzną odpowiedzialnym za nielegalne wysypisko śmieci. Po tylu dramatycznych wydarzeniach, ciekawość, co przyniesie kolejny odcinek, sięga zenitu.

"Na Wspólnej" odc. 4189 - streszczenie

W płonącym pensjonacie akcję ratunkową utrudnia gęsty dym, który uniemożliwia sprawną ewakuację. Edward, ogarnięty przerażeniem na myśl, że w budynku została Teresa, próbuje desperacko dostać się do środka. Jego porywcze zamiary są siłą powstrzymywane przez strażaków. W tym samym czasie Lucy dochodzi do wniosku, że jej relacja z Michałem zmierza w niebezpiecznym kierunku i wykracza poza ich umowę, dlatego rezygnuje z jego pożyczki i proponuje przerwę. Nieoczekiwanie na jej drodze staje syn Michała, Ignacy, który jest nią od razu zauroczony. Tymczasem Cieślik mierzy się z konsekwencjami fałszywych oskarżeń o pedofilię; mimo opublikowanego oświadczenia, fala hejtu dotyka również jego syna, Kajetana, który sprowokowany pod szkołą wdaje się w bójkę.

"Na Wspólnej" odc. 4189 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy bohaterów po tak dramatycznych wydarzeniach. Czy Teresie uda się wydostać z pożaru, a Kajetan poradzi sobie z nową, trudną sytuacją w szkole? Emocje z pewnością sięgną zenitu, a odpowiedzi na nurtujące pytania poznamy już wkrótce. Najnowszy, 4189. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" od lat pozostaje jednym z ulubionych seriali Polaków, opowiadając o losach grupy przyjaciół, których połączyła obietnica złożona w domu dziecka. Ich wspólny dom przy tytułowej ulicy stał się świadkiem wzlotów i upadków, narodzin, miłości i dramatów, które przeżywają rodziny Ziębów, Brzozowskich i Hofferów. To ciepła opowieść o tym, że przyjaźń może być silniejsza niż więzy krwi i stanowić opokę dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: